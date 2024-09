“Es una situación atípica”: largas filas y atrasos considerables en la CEE complican, pero no desalientan a los electores

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Los primeros dos intentos fallidos de Mercado –en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y a través del Registro Electrónico de Electores (eRE)– no amilanaron su deseo de votar. “Uno lo hace por el hecho de poder hacer el cambio” , dijo a El Nuevo Día.

Hasta las 10:00 a.m. del viernes, la CEE tenía en sus registros 64,203 nuevos electores y 58,412 reactivaciones .

Falta de personal de inscripción

Aunque el ambiente transcurría con relativa calma en la sede de la CEE, a poca distancia, en Plaza Las Américas, el evento de inscripción que se había anunciado para comenzar a las 9:00 a.m. registró a la primera joven a la 1:20 p.m.

“Fue un poquito tedioso el proceso porque nosotros estuvimos aquí desde las 8:30 (a.m.), y a mí me empezaron a tomar la información a la 1:00 de la tarde. Mucha gente estaba aquí pasando hambre, no nos daban ‘follow up’ de cómo iba a ser el proceso, pero estamos contentos porque comenzó el proceso y la pude sacar”, dijo Amanda Correa, de 20 años.