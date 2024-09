Candidato del PNP a la alcaldía de Carolina rechaza denuncias de violencia doméstica y asegura que seguirá adelante con su carrera política

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“ Tengo todo el derecho de defenderme de alegaciones falsas, que lo que buscan es mancillar mi reputación” , indicó, en entrevista telefónica con El Nuevo Día , minutos antes que iniciara la convención anual de la colectividad, a la cual no asistirá.

“Para efectos de la pureza de los procesos, he tomado la decisión de designar a Edwin Ramos Jordán, que es vicepresidente del comité municipal, como presidente municipal interino en lo que se cae el caso” , sostuvo, al preguntarle si el PNP se había comunicado con él para discutir los señalamientos en su contra.

Pese a que dijo que desconoce cuáles son las denuncias de su expareja –a quien prefirió no identificar por nombre–, subrayó que se trata de un caso civil y no criminal. No respondió si contactó a la presidenta del PNP y candidata a la gobernación, Jenniffer González, para exponer su versión de los hechos.