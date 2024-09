CEE acoge querella contra “Georgie” Navarro por entregar solicitudes de voto adelantado en las JIP

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Es importante que las acciones del representante Navarro no queden impunes. En primer lugar, desobedecer dos reglamentos de la CEE y, posteriormente, deliberadamente posicionarse en contra del dictamen de la presidenta (alterna) del organismo ( Jessika Padilla Rivera ) subrayando que sus actuaciones estaban permitidas” , dijo Casal Nazario, quien cuenta con el apoyo del Movimiento Victoria Ciudadana en la denominada Alianza de País.

En conversaciones previas con El Nuevo Día , Navarro tildó las querellas de frívolas y sin fundamento, ya que, sostuvo, sus acciones no violentaron el Código Electoral o los reglamentos de la CEE.

“El reglamento de voto adelantado dice que un tercero puede adelantar el voto de un solicitante porque esto es cuestión de sensibilidad. El voto adelantado es para personas encamadas, ancianos, personas enfermas de 60 años o más que no pueden ir a ejercer su derecho por alguna condición. Esta es gente de mi distrito, ellos me llaman y me piden el favor que les lleve su voto”, aseguró el representante.