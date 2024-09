Desfase entre las solicitudes de voto adelantado, voto ausente y su registro en el sistema de la CEE

Alertaron, además, que el disloque puede tener como consecuencia que se aglomeren cientos o miles de solicitudes de voto adelantado y ausente sin procesar por la CEE después de concluido el tiempo para solicitarlas y que haya problemas como los ya vividos en el ciclo electoral del 2020 y en las pasadas primarias locales. Establecieron como ejemplo que electores no reciban las papeletas o que las reciban de manera tardía.

“Te puedo decir que la grabación va lenta. En ese sentido, esto es una situación que obviamente la presidenta (Jessika Padilla Rivera) va a tener que tomar unas alternativas de adicionar personas y los partidos van a tener que adicionar juntas de balance para que se graben las solicitudes. No podemos esperar a que el día 16 (de septiembre) nos queden allí aproximadamente 80,000 o 100,000 solicitudes para grabar” , dijo el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges.

Al momento, la CEE no ha entregado un listado total de solicitudes y grabaciones de voto ausente y de voto adelantado.

Al momento, hay 11,702 solicitudes de voto adelantado grabadas y 1,691 de voto ausente, de acuerdo con datos oficiales de la CEE. Sin embargo, Vega Borges aclaró que esas cifras no incluyen las grabaciones que se hacen en las JIP.

“En las JIP deben de tener grabadas aproximadamente más de 30,000 o 40,000. Así que yo entiendo que debemos estar aproximadamente en 60,000 en estos momentos entre JAVAA y las JIPs. Aparte de eso, el boom (grueso) de esto, tú lo vas a estar recibiendo ahora. No olvidemos que la otra vez, cuando estuvo el COVID–19, fueron 55,000 por correo y 105,000 a domicilio. Yo creo que vamos a estar llegando aproximadamente a 180,000 o a 200,000 de todo, como mínimo”, puntualizó.

Denuncian falta de transparencia

Sus homólogos de Proyecto Dignidad, MVC y PIP denunciaron el no tener transparencia o visibilidad sobre la cantidad total de solicitudes grabadas en las JIP pese a que han solicitado informes oficiales.

Reveló que algunas JIP o juntas temporeras no pudieron grabar solicitudes porque “no tenían el equipo disponible para hacerlo”.

Sin embargo, sus compañeros en la CEE difieren en momentos en que todavía no se tiene listo el Reglamento de Elecciones Generales 2024, el Manual de Procedimiento para el Voto Adelantado en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio, el Manual del Plebiscito y el Manual de Procedimiento para el Colegio Especial de CEE para la Elección General 2024. Además, el viernes se enteraron, mediante una carta de la presidenta alterna que despidió al director de seguridad de la CEE, Luis Bauzá. La misiva carecía de explicaciones, según los comisionados.

“Lo más que me preocupa es que en la medida que no tengo toda la información, no puedo hacer mi trabajo de fiscalización. En el 2020 hubo problemas con este tipo de voto y había más JIP, imagínate ahora que hay menos”, cuestionó la comisionada electoral del MVC, Lillian Aponte