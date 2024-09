“Un cuadro tétrico”: participación electoral en noviembre apenas llegaría al 41%

500,000 quedarían inactivos

Por otro lado, Álvarez Rivera advirtió que, de las 1.9 millones de personas inscritas, unas 500,000 quedarían inactivas en el registro electoral si no van a las urnas en noviembre, ya que no votaron en 2020.

Al momento, el registro electoral está inflado por esa misma cifra, ya que, tras un pleito federal, en 2016, las personas no pueden ser removidas o identificadas como inactivas a menos que no hayan participado en dos elecciones consecutivas.

No son solo los jóvenes

“ No estoy satisfecho con esas cifras porque, desde el 2021, le exigimos a la CEE que acudiera masivamente a las escuelas y las universidades, y no se hizo. Me consta que ahora la juventud está acudiendo masivamente a las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) y a las universidades a inscribirse”, expresó, en tanto, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte .

“La gran mayoría no son jóvenes. Esa narrativa es importante rectificarla. Lamentablemente, no votar no te libera de la realidad de que otros van a decidir por ti, y esas decisiones van a afectar tu día a día. Los candidatos que están ganando no están ganando por un voto mayoritario”, señaló Rullán Schmidt.