Presidenta de la CEE ante quejas de los comisionados electorales por atrasos en el calendario: “Tenemos que trabajar en equipo”

La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera , rechazó este martes que el ente electoral no esté listo para las elecciones generales, e instó a los comisionados electorales a ponerse de acuerdo y evitar los disensos para que así ella no tenga tantas controversias por resolver.

“El asunto de la preparación para el evento es un asunto de todos. No incide únicamente en las determinaciones que pueda tener esta presidenta ante su consideración por falta de unanimidad entre los señores comisionados” , afirmó Padilla Rivera en entrevista telefónica con El Nuevo Día .

Los cinco comisionados electorales denunciaron que la CEE no está preparada para las elecciones generales por atrasos con el manejo del voto adelantado y el ausente, la aprobación del modelo de papeleta, manuales y reglamentos, y la solución de controversias bajo la consideración de la presidenta alterna.

Planteó que toma tiempo resolver asuntos en los que no hay consenso entre los comisionados electorales, al señalar que no es tarea liviana.

“Aquí las resoluciones las resuelvo yo. Yo no refiero este asunto a ningún otro de mis ayudantes especiales para que la resuelva porque es mi criterio el que va a prevalecer en estas determinaciones” , sostuvo Padilla Rivera.

Padilla Rivera no abundó sobre esos temas. Más bien, exhortó a los comisionados a evitar los desacuerdos para así acelerar los procesos encaminados a celebrar la elección general.

Respecto a la queja de los comisionados electorales de que no ha llegado a las Juntas de Inscripción Permanente la directriz para que comiencen a grabar las solicitudes de voto ausente y de voto adelantado, la presidenta alterna de la CEE lo atribuyó a que la instrucción no es acatada por empleados gerenciales de los partidos políticos.

“Yo envío instrucciones por correo electrónico dirigidas a la presidenta de la JAVAA (Junta Administrativa de Voto Adelantado y Voto Ausente), y las gerentes expresan que hasta que no baje el acuerdo certificado por Comisión, no van a coger la instrucción. Bueno, pero es que es una instrucción de esta presidenta. Les dije a los comisionados (que) tienen que avalar las instrucciones que se viertan porque, si esperamos a que salgan los acuerdos o los desacuerdos, con el volumen de trabajo que tiene un único secretario y una única presidenta, ciertamente los trabajos no van a avanzar”, dijo Padilla Rivera.