La CEE selecciona empresa que imprimirá las papeletas, pero aún no ha depurado el registro electoral de fallecidos

Aunque ya se escogió la compañía que imprimirá las papeletas para las elecciones generales, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) aún no ha podido depurar el registro electoral de difuntos y tan reciente como la semana pasada recibió otro informe de fallecidos del Registro Demográfico que debe atender.

“Yo me siento hasta un poco frustrada porque llevamos tratando de trabajar este asunto con premura en la comisión desde junio del año pasado”, dijo la comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró .

“Hay un atraso. Es muy probable que no se pueda cumplir con la eliminación de la totalidad de esos difuntos y eso -para mí- no tiene excusas. No se le dio la prioridad en los primeros años”, agregó.