Comisionados advierten sobre dilaciones con el voto adelantado y ausente que pueden afectar el calendario electoral

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Ante la demora en resolver las controversias relacionadas con las enmiendas propuestas al reglamento para la modalidad de voto adelantado y ausente, cuatro de los cinco comisionados electorales advirtieron este jueves que los electores no tienen un formulario para solicitar ese tipo de votación, lo que podría retrasar su trámite y complicar el panorama para las elecciones del 5 de noviembre.

“Ir al tribunal (es lo que puede hacer el elector). Es una de las cosas que he recalcado, y recalco también con el cierre de registro. Estamos a merced de que nos lleven al tribunal, porque tienen un derecho ”, indicó la comisionada electoral del MVC, Lillian Aponte .

Recordó que, en 2020, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) presentó una demanda, en el Tribunal Federal , alegando que no se les dio suficiente tiempo a las personas mayores de 60 años para solicitar todas las modalidades de voto adelantado. Obtuvieron un fallo favorable, que tuvo el efecto de extender por 10 días el plazo para solicitar el voto por correo para los comicios generales. La CEE autorizó, entonces, la extensión en todas las modalidades.

Pasadas las primarias del 2 de junio, los electores pueden solicitar el voto adelantado y el voto ausente para las elecciones generales, pero, al no haber reglamento aprobado, no hay formulario de solicitud. La dilación en la ratificación del estatuto obedece a que la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, tiene ante sí un disenso entre los comisionados electorales sobre la edad mínima para solicitar ese mecanismo de votación, si debe o no usarse el correo certificado y si las papeletas deben enviarse todas juntas o la del plebiscito criollo debe remitirse sola.