A cuatro meses de las elecciones, la CEE intenta corregir los problemas que entorpecieron las primarias

“Siempre me ha preocupado, y ahora me continúa preocupando el factor externo que no controla la Comisión. Ejemplo de ello, el correo. Todavía, dependemos de que ese voto llegue a tiempo, tanto del elector como de regreso a la Comisión”, indicó la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, en entrevista con El Nuevo Día.