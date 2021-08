El liderato Partido Nuevo Progresista (PNP) celebró hoy el aniversario 54 de la colectividad, la que se fundó en 1967 en la cancha Manuel Carrasquillo Herpen de Country Club, en Carolina.

La comisionada residente y vicepresidenta del partido, Jenniffer González Colón, estuvo acompañada del también al vicepresidente Carlos “Johnny” Méndez; el alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera; el exalcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera padre; la expresidenta de la Cámara de Representantes, Zaida “Cucusa” Hernández; el exalcalde de San Juan, Hernán Padilla; la presidenta de la Organización de Mujeres Progresistas y exrepresentante Jackie Rodríguez; el presidente de la Juventud del PNP Willer Vélez; Francisco R (Pompy) González y Franklyn López.

Por teléfono se unieron el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi; el vicepresidente del PNP, Thomas Rivera Schatz; el representante José Aponte.

“Hoy se cumplen 54 años de la creación del instrumento de justicia social y económica más importante en Puerto Rico: el PNP. El 20 de agosto de 1967 siempre quedará enmarcado en la historia como el día en que un grupo de ciudadanos americanos residentes en esta amada Isla levantaron su voz en reclamo de la igualdad de derechos con los hermanos de los estados de nuestra nación, rompiendo así las cadenas de la esclavitud colonial que los propulsores del Estado Libre Asociado (ELA) intentaron de imponer.”, comentó el también portavoz de la delegación del PNP en la Cámara de Representantes.

Luis A. Ferré (tercer gobernador de Puerto Rico), Justo Méndez y Carlos Romero Barceló (quinto gobernador de la isla) crearon, en 1967, el grupo Estadistas Unidos al no estar de acuerdo con la orden del Partido Estadista Republicano (PER) a los comités locales de no participar en el plebiscito de julio de ese año.

Luego que la opción de estadidad obtuvo el 38.95 por ciento de los votos, el grupo Estadistas Unidos realizó una asamblea en Country Club donde, primero, disolvieron el grupo Estadistas Unidos, y luego presentaron una resolución para formar el PNP. El partido fue certificado el 5 de enero de 1968 por la Junta Insular de Elecciones, lo que ahora es la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“En esa mañana de verano en la cancha Manuel Carrasquillo Herpen, de Country Club, Carolina, nació, de una expresión libre y democrática, el PNP. A diferencia de otras colectividades políticas, nuestro partido tiene un norte bien definido, un objetivo que une nuestros pensamientos, deseos y acciones: la estadidad. El PNP es verdaderamente la mejor representación de la democracia en Puerto Rico. Dentro de nuestro partido militan personas de diversos pensamientos sociales y económicos, algunos liberales, otros conservadores, pero todos con un mismo norte, la admisión como estado de la unión. Es precisamente esa diversidad de ideas y pensamientos que convirtió el PNP en la fuerza política más grande y robusta en la Isla”, añadió Méndez Núñez.

“Hoy, día de celebración, es imperativo que redoblemos esfuerzos por lograr añadir una estrella más a la bandera de nuestra nación. El tiempo es ahora. Mi compromiso es que esta sea la generación que alcance a cumplir el más alto anhelo de nuestro pueblo, Puerto Rico Estado 51”, enfatizó el también expresidente cameral.