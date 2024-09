Líderes de la Alianza de País buscarán “poner fecha de salida” a la Junta de Supervisión Fiscal

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

La candidata a comisionada residente de la Alianza, Ana Irma Rivera Lassén , reconoció que no sería una gesta sencilla. Aseguró, obstante, que ya inició conversaciones, principalmente con legisladores demócratas, a los fines de “poner fecha de salida” al ente fiscal .

Sostuvo, además, que es “esencial” que la JSF tenga una “rendición de cuentas de todo lo que no ha hecho en todo este tiempo” y que se conduzca un análisis forense de la deuda de Puerto Rico.

“La Junta de Control Fiscal no es lo que la gente pensó. No ha sido una entidad ni para terminar con el tema de la deuda, ni mucho menos terminar con la corrupción, así se la vendieron al pueblo de Puerto Rico. El problema que tiene también la puesta en marcha de esa (ley Promesa) que crea la Junta desde el Congreso es que dejaron a la Junta por la libre, ni siquiera el Congreso está mirando lo que la Junta hace y lo que no hace”, señaló la senadora, quien fue portavoz en contra del organismo antes de entrar a la política partidista, y catalogó a la JSF como “totalmente despótica” y que “no tiene ninguna intención de irse”.