Luego de que la exalcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz Soto anunciara su desafiliación del Partido Popular Democrático (PPD), el coordinador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal Albelo, y el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, coincidieron hoy, jueves, que serán muchas más las personas que tomen la misma decisión.

“El liderato del bipartidismo corrupto ha demostrado una y otra vez que son incapaces de cambiar. Todos los días, son muchos los populares y los penepés que toman la decisión de dejar atrás estos partidos y aportar al país desde otros espacios, incluyendo mediante el ejercicio del voto. Confiamos que sean muchas más las personas que tomen la misma decisión en las próximas semanas y meses”, dijo Natal Albelo en declaraciones escritas.

Por su parte, Cruz Soto aclaró, en conferencia de prensa, que aún no hay nada concreto sobre una alianza con el PIP o MVC, pero no descartó unirse bajo una candidatura independiente. “Tanto Juan (Dalmau) como Manuel (Natal) tienen mi cariño, amistad y respeto por su gran aportación”, compartió.

“Tenemos primero que definir una agenda en común y luego determinar la forma en que llevaremos esa agenda al gobierno mediante la elección de las mejores candidaturas. En este proceso, muchas personas y organizaciones se irán sumando y otras se irán descartando”, destacó Natal Albelo.

Mientras, el presidente del PIP opinó que Cruz Soto ha reiterado su intención de apoyar ese tipo de “esfuerzos de alianzas”. Aunque no quiso especular sobre la alianza, confirmó que ha mantenido “comunicaciones esporádicas” con ella.

Esta mañana, la líder soberanista informó a la prensa que abrió un “comité sin candidatura definida” antes de anunciar su desafiliación del PPD. Comentó que quizás aspiré al Senado o a la comisaría residente de manera independiente.

“Lo que demuestra que ella todavía está en un proceso de exploración amplio y, por lo tanto, no me corresponde ni mí ni a ninguna otra persona, buscar definir ese espacio y hablar por ella...”, comentó Dalmau Ramírez.

“Es un anuncio que se une a los miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que se están desafiliando del PPD y del PNP. Eso se demostró en los resultados de las pasadas elecciones. (...) En segundo lugar, ella ha sido consistente en el pasado en que apoya esfuerzos de alianzas”, dijo.

Luego de que Cruz Soto anunciara su desvinculación del PPD, varias personas del liderato de la colectividad expresaron su rechazo a lo expresado por la también excandidata a la gobernación sobre las “contradicciones” de la agrupación política.

“Sin el PPD jamás hubiera sido representante y mucho menos alcaldesa. Atacar ahora al partido de esa manera es atacar a los miles de populares que confiaron en ella y que trabajaron para que tuviera las victorias que tuvo”, expresó el representante popular por acumulación Jesús Manuel Ortiz, en sus redes sociales, luego del mensaje de Cruz Soto.

Líderes del PPD dicen que ya no les representaba

Varios líderes del PPD han rechazado las expresiones de la exalcaldesa de que “el PPD no tiene herramienta de futuro”. El presidente del PPD, José Luis Dalmau Santiago, opinó que “sus acciones ya la apartaban de la colectividad y los populares así lo han expresado”.

“Luis Muñoz Marin dijo que ‘ahogaba sus sueños… para trabajar por los sueños de los puertorriqueños’, y logró grandes transformaciones para nuestro país. Ese es un gran ejemplo: trabajar para el colectivo por encima de lo individual”, opinó Dalmau Santiago, en declaraciones escritas a este medio.

“Le deseo éxito a Carmen Yulín Cruz en su nueva jornada dentro de la política. No es una sorpresa su desafiliación, luego de que sus posturas no lograron ser respaldadas por la mayoría de los electores que participaron en la primaria del 2020. Además, es de todos conocido, que luego de la primaria ella se alejó de la política activa dentro del PPD”, expresó, por su parte, el excandidato a la gobernación por el PPD Charlie Delgado Altieri.

En las primeras primarias del PPD para la candidatura a la gobernación, celebradas en agosto de 2020, Cruz Soto obtuvo 29,959 votos (13.34%). El ganador de la contienda fue Delgado Altieri que sacó 136,563 (62.92%), y, en segundo lugar, Eduardo Bhatia Gautier con 51,509 (23.73%).

Además, dijo que el PPD desarrollará “un plan de trabajo intenso para analizar la realidad actual y establecer los lineamientos para las propuestas que se presentarán al electorado en el 2024″. “Sobre todo, asegurar que éstas se atemperen a las necesidades de los puertorriqueños. Ahora más que nunca, nuestro Partido necesita el compromiso y la entrega de los líderes en los que el electorado depositó su confianza”, exclamó.

El representante por acumulación y también aspiante a presidir el PPD, Jesús Manuel Ortiz, opinó que Cruz Soto “abandonó” al partido a través de sus redes sociales.

Mientras tanto, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado y aspirante a la presidencia de la pronta primaria del PPD, señaló que “nosotros en el PPD hemos sido, somos y seremos la Casa Grande de todos los puertorriqueños. La exalcaldesa tuvo grandes oportunidades en su vida política gracias al PPD, y en la democracia quienes deciden son los electores”.

Por su parte, el representante popular Héctor Ferrer opinó que ya Cruz Soto no representaba el PPD. “Traicionaste al PPD, a los populares y al país cuando escogiste abandonar las causas de la gente”, dijo en su cuenta de Facebook.

Además, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, señaló que Cruz Soto es “idependentista”.

“La señora Carmen Yulín Cruz es independentista, y el Partido Popular Democrático no es un partido independentista. Lo que hoy vemos no es que ella se va del partido, es que ella no es opción. Y lo sabe. De hecho, ella mal utiliza las palabras de Muñoz Marín con relación a irse del partido. Muñoz se fue del Partido Liberal porque luego dejó de ser independentista, a diferencia de ella”, expresó en declaraciones escritas.

Por su parte, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, confirmó a este medio que antes de que Cruz Soto anunciara su futuro político, le deseó éxito en su carrera.

“Carmen Yulín Cruz es mi hermana, y no es por la política, es por la persona. En efecto, esta mañana le envié un mensaje expresándole que cualquier cosa que fuera a decidir, que le deseo éxito”, dijo Nazario Fuentes.

