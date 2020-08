La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Dolores “Lolin” Santiago, aseguró que “todos los colegios” entre el Precinto 1 de San Juan y el 26 de Barceloneta “abrieron y estuvieron disponibles” hoy, domingo, en el horario original previsto para las primarias.

En otras palabras, dichos colegios operaron de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

“Ya de ahí (Precinto 26) en adelante, estamos hablando de precintos en los que las papeletas llegaron tarde o no llegaron. He estado reunida casi todo el día y no he podido recoger el detalle, pero ya mañana tendremos un panorama más claro (de dónde se votó y dónde no)”, dijo Santiago en entrevista con El Nuevo Día.

Resaltó, no obstante, que todos los colegios electorales en San Sebastián también operaron en el horario acordado. “San Sebastián abrió completo”, indicó.

Desde temprano en la mañana, la desorganización y el retraso en el envío de materiales reinó. Hubo colegios electorales, incluso, en los que nunca se recibieron los maletines con las papeletas, máquinas de escrutinio electrónico y demás materiales para celebrar la votación.

Ante ese caótico escenario, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) acordó posponer hasta el próximo domingo la elección en aquellos colegios que no pudieron abrir hoy en o antes de la 1:45 p.m.

“Acepto mi responsabilidad, pero es una responsabilidad compartida entre el presidente de la Comisión, Jorge Ernesto Dávila, y el comisionado electoral del Partido Popular (Democrático, Lind O. Merle Feliciano). Entendemos que las papeletas llegaron tarde y eso está en los recibos; no hay quien lo despinte”, expresó Santiago.