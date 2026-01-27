Los legisladores franceses aprueban un proyecto de ley que prohíbe las redes sociales a los menores de 15 años

PARÍS - Los legisladores en Francia aprobaron un proyecto de ley que prohíbe las redes sociales a los menores de 15 años, allanando el camino para que la medida entre en vigor al comienzo del próximo año escolar en septiembre.

Mientras, la idea de establecer una edad mínima para el uso de las plataformas gana impulso en toda Europa.

El proyecto de ley, que también prohíbe el uso de teléfonos móviles en escuelas superiores, fue aprobado por 130 votos a favor y 21 en contra a última hora del lunes.

El presidente francés, Emmanuel Macron, había pedido que la legislación se tramite por la vía rápida y ahora se debatirá en el Senado en las próximas semanas.

“Prohibir las redes sociales a los menores de 15 años: es lo que recomiendan los científicos, y es lo que pide abrumadoramente el pueblo francés”, dijo Macron tras la votación. “Porque el cerebro de nuestros hijos no está en venta, ni a las plataformas estadounidenses ni a las redes chinas. Porque sus sueños no deben ser dictados por algoritmos”.

El asunto es una de las pocas en una Asamblea Nacional dividida que atrae un apoyo tan amplio, a pesar de que los críticos de la izquierda dura denuncian las disposiciones del proyecto de ley como una violación de las libertades civiles.

Debilitado a nivel nacional desde que su decisión de disolver el Parlamento sumió a Francia en una prolongada crisis política, Macron ha apoyado firmemente la prohibición, que podría convertirse en una de las últimas medidas importantes adoptadas bajo su liderazgo antes de dejar el cargo el próximo año.

El gobierno francés había aprobado previamente una ley que prohibía el uso del teléfono en todas las escuelas primarias y secundarias.

La votación en la asamblea se produjo pocos días después de que el gobierno británico dijera que estudiará la posibilidad de prohibir a los jóvenes adolescentes el acceso a las redes sociales, a medida que endurece las leyes destinadas a proteger a los niños de los contenidos nocivos y del excesivo tiempo frente a la pantalla.

El proyecto de ley francés se ha concebido para ajustarse a la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que impone una serie de requisitos estrictos destinados a mantener la seguridad de los internautas en línea.

En noviembre, los legisladores europeos pidieron medidas a escala de la UE para proteger a los menores en línea, incluida una edad mínima de 16 años para todo el bloque y la prohibición de las prácticas más nocivas.

Según el Observatorio francés de la Salud, uno de cada dos adolescentes pasa entre dos y cinco horas al día con un smartphone. En un informe publicado en diciembre, afirmaba que alrededor del 90% de los niños de entre 12 y 17 años utilizan smartphones a diario para acceder a internet, y el 58% de ellos usan sus dispositivos para las redes sociales.

El informe destacaba una serie de efectos nocivos derivados del uso de las redes sociales, como la reducción de la autoestima y el aumento de la exposición a contenidos asociados a comportamientos de riesgo como autolesiones, consumo de drogas y suicidio.

Varias familias francesas han demandado a TikTok por suicidios de adolescentes que, según ellas, están relacionados con contenidos nocivos.

La prohibición francesa no afectará a las enciclopedias en línea, los directorios educativos o científicos, ni a las plataformas para desarrollar y compartir software de código abierto.

