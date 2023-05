Contrario a la jornada del martes, el segundo día de recuento en la contienda por la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD) terminó con una ventaja de 13 votos para el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández.

Mientras, el comisionado electoral de la Pava, Ramón A. Torres, anticipó que el viernes en la tarde el pueblo popular conocerá quien asumirá la dirección de la colectividad. Para ese día, está señalado el conteo de los votos añadidos a manos que, totalizando 826, podrían ser determinantes en la contienda.

“Esto es un virtual empate entre ambos candidatos. Hay que terminar el recuento”, sostuvo Torres.

Tras el análisis de 181 maletines de votos regulares de un total de 236, Hernández concluyó la jornada con 17,141 (44.78%) votos versus el representante Jesús Manuel Ortiz, que recibió 17,128 (44.75%). La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, obtuvo el apoyo de 4,010 (10.48%) electores.

“En materia de porciento… la diferencia es de .03%. Si se fijan, exactamente, la misma tendencia de la noche del evento. Lo habíamos dicho, que la brecha se cerraba…lo que significa que los funcionarios del colegio el día del evento hicieron su trabajo correctamente”, sostuvo Torres.

“Esto no es una situación de que el evento no surgió, no se pudo trabajar, sino que es una situación de un empate, un virtual empate entre los dos candidatos a la presidencia del Partido Popular”, puntualizó el comisionado electoral.

El total de sufragios contabilizados tras dos días de recuente es de 38,328. De los cuales, 38,279 se adjudicaron a los tres candidatos. No hubo ninguna papeleta objetada.

En los últimos números ofrecidos el domingo -con 217 de los 236 colegios de votación contabilizados-, Hernández sumaba 25,376 votos (45.62%), frente a 25,356 (45.59%) de Ortiz.

La jornada, que culminó a las 4:30 p.m., incluyó también el análisis de el 100% de los maletines de votos añadidos a mano. Estos sufragios, sin embargo, se mantienen en sus sobres y no fueron contabilizados en el total de votos adjudicados a los tres candidatos ayer. Sí se determinó cuáles de esos sufragios son válidos y cuáles no.