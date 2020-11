El malestar que sienten los novorprogresistas hacia Thomas Rivera Schatz no se traduciría en dejarlo fuera de la plantilla del liderato electo para el Senado, afirmaron este martes varios electores identificados con el Partido Nuevo Progresista (PNP) mientras aguardaban para emitir su voto en la escuela elemental Rexville, en Bayamón.

Esta escuela queda dentro del precinto 10 de Bayamón, área en la que a Rivera Schatz le corresponde acumular votos en estas elecciones generales. Por ello, Primera Hora realizó un censo en la zona para conocer si el alegado boicot interno contra Rivera Schatz rendiría algún fruto.

Ramón Enrique González, 51 años, expuso que no se correrá el riesgo de dañar una papeleta tan solo por no querer que una persona salga electa.

“Yo entiendo que se le va a dar la oportunidad, porque él, a pesar de que es una persona controvertible, en sus posturas siempre defiende el ideal y para mí se gana la confianza”, expuso el hombre.

Alegó que es “muy poca gente” la que está pensando en darle un voto castigo a Rivera Schatz por haber hablado mal del candidato a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi, en el pasado.

“Yo votaré íntegro como quiera, para que él acumule aquí conmigo. A parte, de que hay mucho riesgo. En el cuatrienio anterior se dañaron 110,000 papeletas. A veces, uno buscando hacer un cambio en la papeleta, daña la papeleta y yo entiendo que en estas elecciones se juega más lo de la unión permanente y yo para asegurar la unión permanente con los Estados Unidos, votaré íntegro”, manifestó González.

Ciudadanos votan íntegro por el Partido Nuevo Progresista en la escuela Rexville Elemental en Bayamón.

Asimismo, Ramón Rodríguez Carmona, de 63 años, expresó que para dar un voto por algún senador de otro partido prefiere votar por Rivera Schatz.

“Yo creo que será fuerte (el boicot), pero creo que pasa el cedazo. Como él hizo una política mala en contra de Pierluisi, eso le perjudica. Pero, yo no. Yo voy a votar íntegro. Para darle un voto al contrario, mejor que entre. Que aprenda y sepa controlarse para que eso no vuelva a pasar”, le pidió.

Juan Montes, de 77 años y quien llegó ataviado con una corbata de la bandera de los Estados Unidos, expresó que su voto también sería íntegro de bajo de la Palma.

“Te voy a explicar cómo es que se vota. Lo que pasa es que los graduados de primer grado no saben votar en Puerto Rico. Yo sí sé votar. Una persona que quiera la estadidad para Puerto Rico y vote por un candidato menos de la cuadrilla que hay, lo que le hace es un daño al partido. Nosotros, como votamos íntegros, votamos por todos. Porque, si sacamos a Rivera Schatz, vamos a tener otro que posiblemente es peor que Rivera Schatz y Rivera Schatz ha sido un buen progresista”, sentenció.

“No me gusta Rivera Schatz”

Olga Rivera, a quien le correspondió ejercer el voto en la escuela Pablo Casals de Bayamón, en la que también Rivera Schatz acumula puntos, dijo estar disgustada con la Legislatura actual del PNP. Por ello, afirmó que votó por candidatos de otros partidos en esta papeleta legislativa.

“Yo soy penepé del rollo, pero no estoy de acuerdo con muchas cosas de él (Rivera Schatz). Es una persona tan dura”, manifestó la mujer de 76 años.

Añadió que “me hizo sufrir mucho, porque hablaba muy mal del líder. No me gusta Rivera Schatz, sinceramente… Yo lo admiraba como líder y lo sentía que él podía ser un líder como para la gobernación, pero con esto me disgustó”.

La mujer expresó que en su voto lo que promovió fue una “Legislatura mixta” para que haya fiscalización.

Por otro lado, Carlos Rodríguez, de 53 años, expresó que no sabía cómo iba a votar en la papeleta Legislativa.

“No tengo nada en contra de él (Rivera Schatz). Pa' mí es controversial, pero tampoco lo encuentro malo como político… Tengo que ver los otros candidatos, a ver con qué me convenzo”, afirmó el hombre, quien también votó en la escuela de Rexville.