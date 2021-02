El excandidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal Albelo, insistió esta mañana en que la presunta ilegalidad de sobre 6,500 papeletas en la unidad 77 de ese municipio, por la que sometió una demanda en los tribunales, “está documentada” por la propia Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

La demanda había sido desestimada por el Tribunal de Primera Instancia pero esta decisión fue revocada ayer por el Tribunal de Apelaciones, por lo que regresa al foro menor.

“Está certificado en los documentos que la propia Comisión fue elaborando durante el proceso de escrutinio y así fue incluido en la evidencia que nosotros hemos presentado”, acotó Natal Alberlo durante una entrevista radial (WKAQ-580).

El portavoz del MVC detalló que su partido identificó tres elementos que sustentan la alegación de ilegalidad de las papeletas: son papeletas en exceso al número de electores certifcados por la CEE para la unidad 77; las papeletas están en maletines que no tienen documentación que detalle la lista de electores ni actas de incidencia, tampoco actas de escrutinio; y que son papeletas que no están dobladas, lo que da a entender que no fueron escrutadas y guardadas en sobre, como establece la ley.

“Todas esas irregularidades, según establece el Código Electoral, fueron presentadas en un recurso de impugnación donde este servidor juramentó ese recurso de impugnación. [...] El senador Romero compareció en cinco escritos distintos al Tribunal de Primera Instancia en donde hizo todo excepto contestar a nuestros reclamos y en ninguno de esos escritos compareció bajo juramento, según establece el Código Electoral, y el efecto de eso, según dice el propio Código que él aprobó con su voto, es que se da por cierta la impugnación que nosotros hemos presentado”, expresó Natal Albelo.

“Un mes después todavía no han contestado los reclamos que nosotros estamos haciendo y la verdad es que no tiene nada que ver con si es cierto o no nuestras alegaciones. No tiene nada que ver con la evidencia que nosotros presentamos, es que no tienen forma de explicar cómo existen más papeletas que electores en esa unidad, más allá de decir: eso es falso”, añadió.

Cuestionado sobre el anuncio de Romero, quien señaló que regresará al Tribunal Supremo a apelar la decisión del Tribunal de Apelaciones, Natal Albelo indicó que esperaría que el máximo foro judicial le recuerde al exsenador que la controversia debe dilucidarse en el Tribunal de Primera Instancia.

“Esta sería la tercera ocasión en este caso en particular que tratan de recurrir al Tribunal Supremo, y en las dos ocasiones anteriores el Tribunal Supremo le denegó la solicitud por entender que es el foro de primera instancia quien tiene que evaluar esta situación. Si el tribunal Supremo es consistente con sus decisiones previas, yo entendería que en esta ocasión -nuevamente- tendrían que decirle al senador Romero: este no es el espacio para litigar el asunto, esto es una situación que tiene que verse en el foro de primera instancia”, manifestó.

En declaraciones escritas, Romero dijo ayer que “esta determinación (del Tribunal de Apelaciones) resulta contraria a los principios más elementales del debido proceso de ley”.

La demanda había sido desestimada por el juez Anthony Cuevas, quien falló a favor de Romero que argumentó que Natal había incumplido con los requisitos de emplazamiento establecidos en el Código Electoral.

Sin embargo, el panel de tres jueces compuesto por Olga Birriel Cardona, Fernando Bonilla Ortiz y Nereida Cortés González concluyó que el demandante satisfizo el requisito de notificar la impugnación, según dispuesto en el Código Electoral, para que Romero Lugo pudiera comparecer de así interesarlo.

“La evidencia está ahí, todos los documentos están presentados. Y mi exhortación a las personas que nos escuchan es que no tomen por cierto lo que yo estoy diciendo, no tome por cierto lo que está diciendo el exsenador Romero, es que vayan a los documentos, es que usted lo vea y lo corrobore y usted pueda llegar a sus propias conclusiones. Si hace eso estoy seguro que llegarán a la misma conclusión que yo de que estas elecciones con las irregularidades que han ocurrido, la única forma de subsanarlas es con una elección especial de la Unidad 77″, puntualizó Natal Albelo.