La representante novoprogresista María Milagros Charbonier Laureano aseguró hoy, martes, que está “convencida” de que “alguna persona” está detrás del proceso criminal que enfrentará ahora en la esfera federal tras ser arrestada ayer por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y acusada de 13 cargos por corrupción, lavado de dinero, soborno y obstrucción a la justicia.

“Yo y mi familia hemos estado analizando esto con nuestros abogados. Vamos a seguir analizando. Yo estoy convencida que aquí hay alguna intención de alguna persona de causar un daño y lo causó, ya lo causó”, expresó la legisladora en entrevista con Noticentro (WAPA TV).

Charbonier Laureano no mencionó nombres de las personas que, según ella, quisieran hacerle daño, pero sí resaltó la aprobación del Código Civil, aunque dijo que no pensaría en eso.

Afirmó que ni ella ni ningún miembro de su familia tiene que ver con los hechos imputados, e incluso resaltó que lo más que le ha impactado es ver que su hijo, Orlando “Gabby” Montes Charbonier, también enfrenta el mismo proceso que ella.

“Estoy en paz con mi consciencia y enfrentaré este proceso como he enfrentado tantas cosas en la vida con la confianza puesta en Dios de que todo saldrá bien. Sobre todo para mi hijo que no tiene nada, nada, nada absolutamente, nada que ver con esto. Incluso ninguno, pero menos él. Y para mí en ese sentido ha sido algo duro porque soy madre, segundo porque es un niño que toda su vida ha hecho las cosas correctamente. Y yo no veo razón alguna legal para que él esté aquí”, manifestó.

Un gran jurado acusó ayer a la legisladora, su esposo, Orlando Montes Rivera; su hijo, Orlando Montes Charbonier, y una empleada de su oficina de 13 cargos federales que incluyen soborno y conspiración para robo.

De acuerdo con la fiscalía federal, los hechos se a principios de 2017 cuando, supuestamente, Charbonier infló de $800 a $2,100 el salario de su asistente en la comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, Frances Acevedo Ceballos. Posteriormente, en septiembre de 2019 volvió a aumentar el salario a $2,900. Esto es un aumento de más del triple (262%).

El pliego acusatorio establece que el aumento en salario permitió que tras cada cheque Acevedo Ceballos le devolviera a Charbonier una comisión ilegal para ella, su esposo e hijo, en una alegada concusión, un tipo de soborno en que se cobra una comisión ilegal en provecho propio. Se alega que Charbonier se quedó con $100,000 desde septiembre de 2017.

Charbonier Laureano, quien fue electa como representante en el 2012, se declaró no culpable por los cargos que se le acusaron.

Asimismo, puntualizó en la entrevista que está confiada en que saldrá bien del proceso judicial y que retomará la “vida que había dejado antes de la política”.