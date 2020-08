La votación primarista que concluyó hoy sacó de la carrera a la elección general de noviembre, y de forma estrepitosa, a dos poderosas legisladoras del Partido Nuevo Progresista (PNP): la senadora Evelyn Vázquez y la representante María Milagros Charbonier.

Ambas legisladoras, que competían en escaños por acumulación, terminaron en última posición, pero ninguna estuvo disponible para El Nuevo Día, aunque Charbonier publicó un mensaje religioso en su cuenta de Twitter.

Vázquez agradeció el apoyo de los electores que votaron por ella mediante un comunicado de prensa. “Respetamos, con toda la humildad del mundo y desde lo más profundo de nuestro corazón, la voluntad del pueblo de Puerto Rico… El pueblo es soberano y ya se expresó”, indicó.

Junto con ellas, el senador Héctor Martínez y el representante Nelson del Valle fueron los únicos incumbentes del PNP en perder en las primarias.

PUBLICIDAD

Al momento de publicación de esta nota, Luis Daniel Muñiz ocupaba la primera posición en el Distrito de Mayagüez, pero Abner Gómez superaba a Marcos Fabián González por menos de 100 votos en la batalla por la segunda posición, por lo que la contienda podría terminar en recuento.

De otra parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, tuvo que conformarse con la quinta posición para senador por acumulación.

“Los votos son los votos. No hacen diferencia. Les agradezco a todos los que me han respaldado. Son cuatro términos, son seis posiciones, así que, de nuevo, agradezco los votos que tengo”, puntualizó. Cuando se expresó, ocupaba la cuarta posición.

La contienda a la Legislatura por acumulación fue dominada por William Villafañe, seguido de cerca por Gregorio Matías y Keren Riquelme, quien también se agenció ayer la vacante del exsenador Larry Seilhamer al imponerse en una elección especial.

También entraron dentro de las primeras seis posiciones Itzamar Peña y Carlos Rodríguez Mateo, que finalizó en sexta posición.

Hace apenas dos años y tres meses, Villafañe tuvo que renunciar a su cargo como secretario de la Gobernación del entonces gobernador Ricardo Rosselló por su participación en el chat “Coffee Break”.

“Para nada en ese momento estaba pensando en esto. Estaba rehaciendo mi vida como persona privada y, claro, a mitad de camino, me llamó de vuelta en el proceso la gente y me hice disponible, pero en ese entonces no pensaba regresar”, dijo Villafañe al referirse a su salida de La Fortaleza.

PUBLICIDAD

En la Cámara por acumulación, entraron a la elección general José “Pichy” Torres Zamora, José “Quiquito” Meléndez, José Aponte Hernández, Lourdes Ramos, Néstor Alonso y Jorge Emmanuel Báez Pagán.

Ramos apoyó a la gobernadora Vázquez.

Salieron por la puerta ancha los senadores incumbentes penepés por distrito Nelson Cruz Santiago y Nayda Venegas Brown. Ambos apoyaron la candidatura de la gobernadora. Sin embargo, terminaron en segunda posición en sus respectivos distritos, al igual que los incumbentes Miguel Laureano, en el distrito de Humacao, y Áxel “Chino” Roque, en el Distrito de Guayama.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email Junto a su hija Lorenis Paola Mora Soto, la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, muestra las papeletas con sus votos emitidos durante la primaria en el colegio del Partido Nuevo Progresista en el Centro Head Start en el sector Cambalache.

La comisionada residente, Jenniffer González, muestra su papeleta donde se ve que votó por Pedro Pierluisi en la carrera para la gobernación en las primarias del PNP. (Vanessa Serra Diaz)

Armando "Manny" Rivera Díaz, candidato a la alcaldía por el Partido Nuevo Progresista en Fajardo, fue a votar junto a su esposa.

José Aníbal "Joey" Meléndez Méndez, alcalde de Fajardo, a la derecha, estuvo presente en la Escuela Santiago Veve Calzada.

El alcalde de Comerío, Josian Santiago, mostró sus papeletas. (Archivo) Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

También salieron favorecidos en la carrera al Senado Carmelo Ríos y Migdalia Padilla, en el distrito de Bayamón, y Henry Neumann y Nitza Morán, en el Distrito Senatorial de San Juan, ambos superando al exsenador Carlos Díaz.

“Para mí, es un mensaje importante de los electores del distrito de San Juan y me impone una mayor responsabilidad como legislador lograr un respaldo tan contundente del pueblo. Este es el reflejo del trabajo que he realizado desde el Senado para todos mis constituyentes. En la primaria de hoy (ayer), se reafirmó que los procesos democráticos pueden correr eficientemente”, sostuvo Neumann.

Los también incumbentes Ángel “Chayanne” Martínez y José “Joíto” Pérez prevalecieron en el Distrito de Arecibo.

En la Cámara, se impusieron cómodamente los incumbentes Yashira Lebrón, Antonio Soto, Michael Abid Quiñones -que apoyó a Vázquez a la gobernación-, Urayoán Hernández, José “Che” Pérez Cordero y Ángel Bulerín.

“Eso lo que hace es motivarme más para continuar todos los días trabajando incansablemente por mi distrito y fortalecido con el proceso primarista. Ahora estamos enfocados en trabajar para que Pedro Pierluisi gane en noviembre y garantizar también el sí a la estadidad en el plebiscito”, dijo Soto.

PUBLICIDAD

Mientras, Ricardo “Chino” Rey Ocasio prevaleció en el Distrito Representativo 2 de San Juan, por lo que se medirá en noviembre con el incumbente popular Luis Raúl Torres.

Igualmente, ganaron Wanda del Valle Correa en el Distrito 38, Héctor Torres en el Distrito 30, Sergio Esteves en el Distrito 40, Vilmarie Peña Dávila en el Distrito 31 y Luis Alberto Cortés en el Distrito 39.

También, se impuso el exalcalde de Vega Alta Isabelo “Chabelo” Molina en su contienda contra José Galán en el Distrito 11. Molina, quien se desempeña como director ejecutivo de la Federación de Alcaldes, retará en la elección general al incumbente Rafael “Tatito” Hernández.

De otra parte, Lisandro “Saso” Morales Vázquez ganó en el Distrito 29 (Cidra y Cayey) y retará en la elección general al incumbente popular José Aníbal Díaz Collazo.