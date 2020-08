Los representantes penepés Yashira Lebrón y Antonio “Tony” Soto se perfilan como los ganadores en sus respectivas contiendas primaristas.

Lebrón aventajaba con alrededor de 1,100 votos a su rival Mario Tevenal Avilés en la carrera por el Distrito 8 de Bayamón. Mientras, Soto, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes, supera por poco menos de 4,000 votos a Ricardo Yamil Rivera en la competencia por el Distrito 6, que comprende Guaynabo, Cataño y Bayamón.

“Quiero agradecer a la gente de Cataño, Bayamón y Guaynabo que participó en la primaria del domingo pasado y que me dio su confianza para continuar trabajando en la Cámara de Representantes”, dijo Soto a El Nuevo Día. “Eso lo que hace es motivarme más para continuar todos los días trabajando incansablemente por mi distrito y fortalecido con el proceso primarista. Ahora estamos enfocados en trabajar para que Pedro Pierlusi gane en noviembre y garantizar también el Sí a la estadidad en el plebiscito”.

Lebrón dijo sentirse agradecida por el “voto de confianza”.

“Ahora nos corresponde a todos como hermanos novoprogresitas para que podamos ir unidos a lograr el gran triunfo del Partido Nuevo Progresista el próximo 3 de noviembre”.

También aseguró la victoria Yazzer Morales Díaz en su contienda contra Nelson Del Valle en el Distrito 9 de Bayamón y Toa Alta e igualmente lo logró Ricardo “Chino” Rey Ocasio en la competencia por el Distrito Representativo 2 de San Juan, por lo que se medirá en noviembre al incumbente popular Luis Raúl Torres.

Del Valle, investigado por las autoridades federales por un presunto esquema de empleados fantasmas en su oficina legislativa, reconoció su derrota el mismo lunes de la semana pasada.

También está en la delantera el exalcalde de Vega Alta, Isabelo “Chabelo” Molina en su contienda contra José Galán, a quien supera por 400 votos con el 67% de los votos contabilizados. Urayoán Hernández, en el Distrito 26 supera por 1,200 votos a Eric “Javo” Ramírez y Héctor Torres en el Distrito 30 está derrotando a poro poco menos de 900 votos a Samuel Alexis Saldaña con el 67% de los votos contados.

Molina, quien se desempeña como director ejecutivo de la Federación de Alcaldes, retará en la elección general al incumbente Rafael “Tatito” Hernández. Lisandro “Saso” Morales Vázquez ganó en el Distrito 29 (Cidra y Cayey) y retará en la elección general al incumbente popular José Aníbal Díaz Collazo.

SENADO

De otra parte, Carmelo Ríos y Migdalia Padilla se perfilan como los ganadores en el Distrito Senatorial de Bayamón. Lo mismo ocurriría con Henry Neumann y Nitza Morán en el Distrito Senatorial de San Juan, ambos superando al exsenador Carlos Díaz.

“Para mí es un mensaje importante de los electores del Distrito de San Juan y me impone una mayor responsabilidad como legislador lograr un respaldo tan contundente del pueblo. Este es el reflejo del trabajo que he realizado desde el Senado para todos mis constituyentes. En la primaria de hoy, se reafirmó que los procesos democráticos pueden correr eficientemente. Tenemos todos el deber de asegurarnos que los contratiempos y errores del pasado domingo no se repitan”, sostuvo Neumann.

Con el 51% de los votos encabezan la lucha en el Distrito Senatorial de Mayaguez el incumbente Luis Daniel Muñiz y el excomisionado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Abner Gómez están en la delantera, pero por escaso margen.

El senador por el Distrito de Ponce, Nelson Cruz Santiago, quien apoyó a la gobernadora Wanda Vázquez frente Pedro Pierluisi, no sufrió un costo político a causa de ese endoso y salió favorecido junto al también incumbente Luis Berdiel en la carre49ra por el Distrito de Ponce. En tercer lugar finalizó Erwin “Farito” Álvarez.

Tampoco afectó su endoso a Vázquez el representante Michael Abid Quiñones, quien se impuso en la primaria por el Distrito 22 de Lares, Utuado, Adjuntas y parte de Jayuya contra Juan González

Los también incumbentes Ángel “Chayanne” Martínez y José “Joíto” Pérez ocupan la delantera con el 66% de los votos en el Distrito de Arecibo.

Marissa Jiménez va cómoda en el primero lugar en el Distrito de Carolina y la incumbente Nayda Venegas Brown va segunda, con una ventaja de poco menos de 400 votos sobre el exalcalde de Canóvanas, José “Chemo” Soto, con el 49% del voto.

En Distrito de Humacao, Wanda Soto y el incumbente Miguel Laureano han asegurado sus posiciones en la elección general.