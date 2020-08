El 59% de las mujeres que se postularon como candidatas en las primarias de los partidos Popular Democrático (PPD) y Nuevo Progresista (PNP) ganaron la contienda, un porcentaje que está muy por encima del que obtuvieron los hombres (40%).

Los varones, sin embargo, obtuvieron más candidaturas debido a la relativamente baja participación de féminas en estas primarias. Las candidatas representaban el 21% de los aspirantes a puestos electivos entre ambas colectividades.

Dicho de otro modo, las mujeres fueron más efectivas ganando las contiendas, pero los hombres acapararon más las papeletas porque tenían más participantes.

Se trata de un escenario muy diferente al que, por ejemplo, ocurrió en las elecciones generales de 2016, cuando ganó apenas el 20% de las mujeres que aspiraron.

“Ciertamente, nosotras notamos una tendencia bien positiva en los resultados de las primarias sobre todo cuando comparamos con las elecciones de 2016, a pesar de que había más o menos la misma cantidad de mujeres aspirando esta vez”, expresó Natalie Caraballo, de Proyecto 85, grupo que busca estimular la participación femenina en el liderato gubernamental.

“Yo lo veo como un paso de avanzada para las mujeres. Fueron más efectivas ganando. Por cada mujer candidata había 3.8 varones. Sin embargo, por cada mujer ganadora hubo 2.6 hombres ganadores. Eso demuestra que las mujeres tuvieron un mejor desempeño y creo que, en parte, es porque las mujeres están cada vez están mejor preparadas”, dijo, por su parte, la demógrafa Judith Rodríguez, al recordar que las poblaciones de mujeres más jóvenes aventajan a los hombres en asuntos como escolaridad.

Rodríguez indicó que, por los resultados, se puede pensar que el electorado busca más la diversidad y la equidad representativa que las colectividades al momento de impulsar candidaturas.

“Definitivamente, las mujeres están jugando un papel protagónico. En términos de población, hay más mujeres que hombres y deberían tener una representación proporcional”, sostuvo el analista político Domingo Emanuelli.

Un sistema que desalienta

Caraballo estimó que esa subrepresentación poco a poco puede ir disipándose si continúa la tendencia actual en la participación femenina en la política. Por ejemplo, en las elecciones generales de 2016, había 89 candidatas a puestos electivos. La cifra subió este año a 121, sostuvo.

“Esa es otra tendencia positiva, aunque seguimos subrepresentadas. Nos parece que el electorado está cada vez más dispuesto a apoyar más a las mujeres”, sostuvo.

Explicó, sin embargo, que la participación femenina en la política activa está limitada por asuntos asociados a las estructuras políticas y los roles que todavía se les atribuyen a las mujeres en la sociedad en general.

Por ejemplo, muchas aspirantes pueden sufrir más dificultades que sus contrapartes varones en el recogido de endosos, en las recaudaciones de fondos o en la búsqueda de respaldo público de figuras ya establecidas en la política.

“Hay muchos factores, pero uno de los principales es que la cúpula de los partidos no han sido tan receptivas y no han hecho un esfuerzo completo para preparar mujeres y tener papeletas más balanceadas a base de género”, dijo Caraballo.

La novoprogresista Migdalia Padilla, quien lleva desde 2000 en el Senado y fue una de las victoriosas en las primarias, indicó que muchas mujeres desisten de entrar en la política electoral porque es un campo dominado por hombres, por temor de alejarse de su familia o de la crianza de los hijos -en el caso de las madres o encargadas de menores-, por miedo a los ataques políticos y porque al desarrollar una vida pública serían constantemente juzgadas públicamente.

“Las mujeres tenemos más responsabilidades que ponemos sobre una balanza al momento de decidir. De la misma manera, posiblemente hay más de temor a la exposición después que tienes una vida privada de familia. En mi caso, esperé a que mis hijos fueran adultos para decidir a entrar”, dijo Padilla, quien se estrenó en el Senado hace 20 años.

Enid Monge, por su parte, quien aspira por primera vez al Senado por el PPD, coincidió en muchos aspectos con Padilla. “Siempre ha sido más difícil por los roles que tenemos las mujeres en la sociedad. Yo lo pensé mucho, y eso que tenía una vida pública, pero desde otro ámbito (líder empresarial). Me hizo pensar mucho el ambiente tan hostil de propaganda sucia y eso no me gusta. Pensaba en las campañas bajas, que laceran lo que uno logra, y pues esa era una de las cosas que me hacía dudar. Fui adelante por la situación que vive el país”, manifestó.

El exsenador Eudaldo Báez Galib puntualizó el avance en este tema al recordar que, hace apenas 20 años, Puerto Rico tuvo su primera gobernadora. “Eso fue un evento singular cuando uno piensa que pocas décadas antes casi no habían mujeres en la política. Cuando lo comparas ahora es agradablemente impresionante porque ves cómo las mujeres han entrado. Creo que ya no existen diferencias entre la capacidad de salir electo entre un hombre y una mujer. Están juzgando a la gente no en base del sexo, sino en base a sus capacidades o las percepciones públicas, porque la verdad es que el electorado escoge no por capacidad sino por percepción”, sostuvo Báez Galib.

El también excomisionado electoral del PPD indicó que, probablemente, exista también una mayor participación de las mujeres en las casetas de votación que hace unas pocas décadas.

No obstante, indicó que esa estadística nunca ha sido generada por la Comisión Estatal de Elecciones.

“Ese es un número que nunca se ha sacado. Uno puede ver en las listas electorales cuántos son hombres y cuántas son mujeres pero no se sabe quién sale a votar”, dijo Báez Galib.

Corriente mundial

Los roles sociales que asumen las personas dependiendo su género ha ido cambiando en la medida que progresan las luchas por los derechos de las mujeres y la equidad entre las personas independientemente de su género. Buena parte de esas luchas se dan en las estructuras de poder político que cada vez reciben más participación de las mujeres, dijo Caraballo.

“Creo que también es una tendencia a nivel global con más mujeres con poder político. Creo que Puerto Rico está en esa corriente mundial donde se está creando conciencia sobre los derechos de las mujeres y de la importancia de que estemos representadas en las mesas donde se toman las decisiones”, agregó la cofundadora de Proyecto 85.

La Unión Inter Parlamentaria, una organización basada en Suiza, estimó que el 24.5% de los cargos parlamentarios a nivel mundial están ocupados por mujeres. Este porcentaje es mucho más alto que el 13.8% que se estimaba en 2000 para el planeta entero.

La participación de mujeres en los cargos parlamentarios es actualmente más alta en los países americanos (31.8%), seguidos por los europeos (29.9%), los que están en África subsahariana (24.7%), los asiáticos (20.2%), los países en el Pacífico (19.6) y los ubicados en el Medio Oriente o el norte de África (16.6%).