Aunque aseguró que no hizo campaña por ninguno de los precandidatos del Partido Nuevo Progresista para la gobernación, la alcaldesa de Ponce, María Eloísa “Mayita” Meléndez Altieri aclaró sus razones para votar por la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Asimismo, confesó que el ahora candidato oficial por esa colectividad, Pedro Pierluisi Urrutia, contó con toda la estructura electoral en la Ciudad Señorial.

Así lo dijo Meléndez Altieri al llegar a su comité de campaña a donde ni siquiera hubo celebración por su triunfo en la primaria contra el comerciante Edgar del Toro.

“Yo nunca he dicho que es un error, yo no hice campaña. Estuve el viernes en una reunión con ella que la acompañé… yo estuve trabajando lo que es la pandemia. Aquí no hay gente porque anoche y ayer por la tarde y la mañana hice un llamado, que fue ‘vota y a su casa, entrega resultados y a su casa’, expuso la alcaldesa de Ponce.

“Aquí hay una pandemia y estamos trabajando cinco grupos de investigación científica con la gobernadora y el secretario de Salud. Eso es lo que me preocupa porque eso ha ido en avance y nos tenemos que cuidar y yo pedí a nadie en este comité”, agregó.

A preguntas de la prensa, Meléndez Altieri enumeró las cualidades de Vázquez Garced y recordó que será la gobernadora de Puerto Rico hasta el 31 de diciembre.

“El día del terremoto (la gobernadora) apareció, que fueron asignado los fondos, que se ha dado la titularidad, que se asignó dinero al Puerto de Ponce y a la misma vez dio los títulos de propiedad que antes no había. ¿Tú sabes lo que es que facilidades que son de Ponce no tenían título de propiedad y para yo reclamar se tuvieron?”, señaló.

“Yo tengo que ser agradecida y te puedo seguir diciendo… fueron sobre $22 millones. En un momento dado, cuando la vi, la reconocí y uní todo lo que hay en obra, en talento, es una mujer humilde y sencilla, pues mira, la apoyé. La apoyé porque oye, el que quiere a Ponce quiere a la ciudad”, insistió.

De otra parte, la candidata a la reelección para la poltrona municipal ponceña afirmó que se sentará a dialogar con Pierluisi, de quien dijo “tenía la estructura electoral de Ponce”.

“Mis tres comisionados estaban con Pedro Pierluisi e hicieron el trabajo perfecto; ellos tenían una estructura montada. Aquí me avisaron que eran otras dos personas, yo acepté lo que me dijeron, porque yo no estaba haciendo campaña por ninguno”, admitió.

“Con Pedro Pierluisi me tengo que sentar a dialogar con él, enseñarle los planes que tengo en Ponce, cómo él va a ayudar a los alcaldes y alcaldesas que estamos aquí para servirle al pueblo”, manifestó al comparar la situación con las primarias del 2008 cuando Luis Fortuño le ganó al exgobernador Pedro Roselló quien era su candidato.

Finalmente, Meléndez Altieri invitó a su excontrincante en la primaria para que se una a su campaña.

“Yo no le gané a un penepé, yo vencí mi enfermedad, yo vencí la pandemia, yo vencí los terremotos, yo le gané al huracán María y ahora señores, vamos a trabajar unidos por el triunfo en noviembre 3 del Partido Nuevo Progresista, por el triunfo de la reconstrucción más grande que se ha visto en Puerto Rico, en Ponce. El señor del Toro, si quiere venir, está bienvenido”, confesó.

De otra parte, los militantes del Partido Popular Democrático en la Ciudad Señorial eligieron al médico Luis Irizarry Pabón como su candidato para las elecciones de noviembre, quien venció al licenciado Rafael Zayas Colón, hijo del exalcalde Francisco Zayas Seijo.

Cabe destacar que al aceptar la voluntad del electorado popular, Zayas Colón felicitó a su contrincante y aseguró que se unirá a su campaña.