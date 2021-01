Raúl Maldonado, hijo, no está acusado en el caso federal de extorsión que llevó al arresto del productor radial Sixto Jorge Díaz Colón, no tiene acuerdo de colaboración alguna y es solo un testigo en la pesquisa, dijo hoy su abogada, Mayra López Mulero.

“Él fue interrogado y se convirtió en testigo porque tiene conocimiento personal sobre algunos de los asuntos que están bajo investigación”, dijo López Mulero a El Nuevo Día.

Según las imputaciones del gobierno de Estados Unidos contra Díaz Colón, conocido en el ambiente radial como “Sixto George”, el 16 de julio de 2019 este dijo a Anthony Maceira, entonces secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, que Maldonado, hijo, iba a divulgar la segunda parte del chat de Telegram que le costó el gobierno a Ricardo Rosselló a menos que se le dieran $300,000.

López Mulero negó rotundamente que Maldonado, hijo, hubiese hecho tal petición. “La respuesta es no”, dijo cuando se le preguntó si Maldonado, hijo, pidió dinero a cambio de no dar a conocer el chat de Telegram que obtuvo a través de su padre, Raúl Maldonado, quien fue una de las figuras de mayor relevancia en el gobierno de Rosselló. Maldonado fue secretario de Hacienda y de la Gobernación, jefe de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y Principal Oficial Financiero del Gobierno.

Tras el arresto de Díaz Colón y saberse los detalles de la acusación, hubo conjeturas sobre por qué Maldonado, hijo, no figuraba como acusado, dado el caso de que, según la versión del principal imputado, el que pedía el dinero era el hijo del exsecretario de Hacienda. Es una práctica común de la fiscalía federal no acusar en principio a participantes del delito, a cambio de su colaboración. A esa figura se le conoce como “co-conspirador no acusado”.

Ese no es el caso de Maldonado, hijo, según López Mulero. El hombre sí fue entrevistado, pero en calidad de testigo. “Los agentes del FBI lo interrogan sobre lo que están buscando. Eso no implica que él tenga conocimiento sobre otros aspectos de la pesquisa”, dijo López Mulero.

“Esas personas que están dando esas teorías son los mismos que eran amigos de Sixto George y asiduos del (progama radial) Nación Z. Aquí hay una agenda colateral y es tratar de utilizar la acusación para desviar la atención de unas prácticas sistemáticas que también están alegadas en el pliego acusatorio y que tienen que ver con control de los medios de comunicación”, dijo López Mulero.

La abogada se refiere a la alegación incluida en la acusación contra Díaz Colón en el sentido de que este, además de los $300,000 y de que le devolvieran contratos de relaciones públicas que le habían quitado, pidió dinero para pagarle a personas “bien conocidas” que abogaran por Rosselló públicamente.

La acusación contra Díaz Colón dice que el 1 de febrero del 2019 Maldonado, hijo, le dio a conocer que tenía copia del chat que contenía información comprometedora sobre Rosselló y algunos miembros de su gobierno. Desde enero hasta julio del 2019, cuando ya estaban en marcha las protestas que desembocaron en la renuncia de Rosselló el 24 de julio, Maldonado, hijo, y Díaz Colón intercambiaron mensajes de texto “acerca de la de divulgación de los mensajes de Telegram”.

Mayra López Mulero dijo que se sabrá en el tribunal por qué Raúl Maldonado, hijo, informó que tenía el chat a Sixto Jorge Díaz Colón, conocido como Sixto George.

El Nuevo Día preguntó a López Mulero por qué Maldonado, hijo, dio a conocer que tenía el chat de Telegram a Díaz Colón, cuyos vínculos con figuras del gobierno de Rosselló eran muy conocidos, y respondió: “eso va a ser contestado en el tribunal. Esta investigación puede llevar a otras investigaciones y no voy a adelantar prueba”.

Hoy en la mañana, Maldonado, hijo, dijo en Facebook que él no había sobornado a nadie, sino que alguien a quien no identificó y que le aseguró que venía de parte de Maceira le ofreció a él $300,000 por el chat.

“Como ya había mencionado en julio del año pasado, yo no extorsioné. A mí me trataron de sobornar. Recibí una llamada en la que me ofrecieron $300k y me dijeron que el dinero provenía de Maceira. Le dijo que no, que se metieron con mi familia y el dinero no era mi interés”, escribió Maldonado, hijo.

López Mulero sostuvo que Maldonado, hijo, le escribió para consultarle sobre la publicación de ese mensaje, pero que cuando lograron comunicarse ya él había hecho la comunicación.