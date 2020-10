De resultar electo, el candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Miguel Romero Lugo, promoverá la creación de pequeños y medianos negocios a través de un proceso de otorgamiento de permisos más ágil y alianzas entre el sector municipal, privado y comunitario.

En una conferencia de prensa en la sede de su comité de campaña, el senador sostuvo este lunes que, bajo la administración de la alcaldesa popular Carmen Yulín Cruz Soto, la ciudad capital “perdió la vitalidad y el empuje en el tema de desarrollo económico”.

“La falta de apoyo para proveer la inyección de capital ha tenido consecuencias catastróficas: negocios han cerrado, pérdidas de empleos, disminución poblacional, locales vacíos que se han convertido en estorbos públicos...falta de acceso a los mercados de capital, aumentos en los niveles de pobreza y el éxodo de profesional de múltiples disciplinas”, indicó Romero Lugo.

El aspirante novoprogresista destacó que la iniciativa “Permisos Fast Track” agilizará el otorgamiento de licencias en las operaciones empresariales y de construcción. Apuntó que esta propuesta impulsará que nuevos inversionistas vean, en San Juan, el lugar idóneo para asentar sus negocios.

Asimismo, señaló que el uso, en la infraestructura, de los fondos de recuperación CDBG-DR son fundamentales para el desarrollo económico.

“Los créditos del (Departamento de la) Vivienda están aprobados para que nosotros podamos promover, por lo menos en el municipio de San Juan, la creación de 1,500 viviendas en los próximos cuatro años utilizando fondos CDBG-DR. Eso va a reactivar la economía, va dar ingresos al municipio y nos va a ayudar a salir del estancamiento en el que estamos”, subrayó Romero Lugo.

El legislador dijo que designará “zonas de desarrollo urbano” en las que un comité compuesto por la administración municipal, el sector privado y los residentes establecerán las prioridades de cada espacio comercial. De igual forma, su ayuntamiento otorgará, a las organizaciones sin fines de lucro, el manejo de los fondos para que estas entidades atiendan las necesidades de los sanjuaneros.

Enfatizó en la creación de un programa de manejo de subvenciones para acceder a asignaciones federales y en la formación de alianzas entre ayuntamientos metropolitanos.

Alianzas como base de la reconstrucción

Bajo el programa “Invierte en San Juan”, el aspirante penepeísta promoverá la recuperación de los espacios abandonados a través de exenciones a las patentes municipales por un período de diez años e incentivos. Por otro lado, con el proyecto “San Juan es tu socio”, recalcó que, mediante alianzas público privadas, compañías y el municipio explotarán facilidades como el estadio Hiram Bithorn y el coliseo Roberto Clemente.

Asimismo, acentuó la importancia de la limpieza, mantenimiento, embellecimiento e iluminación de todas las áreas municipales.

Según Romero Lugo, en la ciudad capital, ha surgido una “actividad orgánica” en la que empresas creativas han ocupado espacios del municipio. Sostuvo, que, si estos proyectos se liberan de los arbitrios municipales, serán más exitosos, al tiempo que indicó que promoverá laboratorios para la creación de nuevos artistas.

Para la comunidad riopedrense, plantea “hacer una transición del modelo económico de ventas al detal a uno basado en tecnología, conocimiento e innovación” junto a organizaciones comunitarias y la Universidad de Puerto Rico.

“Una comunidad que se envuelve y ve resultados del tiempo y la dedicación invertida en resolver un problema...es un liderato comunitario que no se va a apartar”, puntualizó.

Agregó que establecerán, en estructuras clausuradas, programas de incubadoras y aceleradoras de negocios liderados por jóvenes universitarios y madres solteras

El candidato del PNP remarcó el respaldo a las cooperativas agrícolas y el mercadeo de eventos deportivos, artísticos y de entretenimiento como aspectos determinantes para la reconstrucción del desarrollo económico.

Con respecto al turismo, dijo que formará un cuerpo asesor en el que estarán representados tanto los diferentes sectores de la industria como los residentes de la ciudad capital para la promoción de San Juan “dentro de las circunstancias históricas que presenta la pandemia”.

“Hemos tenido una administración que no se ha enfocado en prioridades, que se ha concentrado en el activismo político, en el activismo ideológico...Vengo aquí a ser alcalde, a administrar una ciudad, a evitar controversias políticas e ideológicas”, concluyó el senador.

La Encuesta de El Nuevo Día, publicada la semana pasada, coloca a Romero Lugo con 34% de los votos y a la aspirante del Partido Popular Democrático, Rossana López León, con 32%, lo que supone un empate estadístico, pues el margen de error de esta muestra ronda entre el 4.9%. El candidato Manuel Natal Albelo del Movimiento Victoria Ciudadana les sucede con el 12% de los votos. No obstante, el 14% de los electores residentes en San Juan aún no han decidido por quién votarán para la alcaldía, o prefirieron no expresarlo.