Miguel Romero reacciona a La Encuesta: “No se acerca a la realidad de lo que está ocurriendo en San Juan”

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Yo respeto todas las encuestas, las miro, las veo, y prácticamente en todas estamos al frente, al igual que en esta. Para mí, lo importante es que la gente salga a votar el 5 de noviembre. Estoy convencido, bien seguro, de que vamos a ganar contundentemente. El trabajo por el cual la gente me eligió a mí en San Juan se ha realizado, así que, en ese sentido, vendrán otras encuestas y, a mí, no me quita el sueño”, comentó Romero, quien en 2020 derrotó a Natal por menos de tres puntos porcentuales.