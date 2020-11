El senador Miguel Romero, quien fue certificado preliminarmente como el alcalde electo de San Juan, afirmó este lunes que está listo para iniciar el proceso de transición junto a la actual administración municipal de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto.

“Quisiera ya comenzar formalmente con el proceso de transición como alcalde electo de la ciudad de San Juan”, afirmó el candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) durante una conferencia de prensa desde su comité de campaña en Hato Rey. Romero indicó que esta mañana le cursó una carta a Cruz Soto solicitándole iniciar el proceso de transición y que espera una respuesta de la ejecutiva municipal.

“Más allá de diferencias políticas que están ahí, la relación mía con la alcaldesa de San Juan ha sido una relación cordial, de respeto, y no tiene por qué no serlo. Yo aprecio y estimo a todas las personas que han servido como alcalde", manifestó.

El candidato a la alcaldía de San Juan por el PNP, Miguel Romero, realiza una conferencia de prensa. Posted by El Nuevo Día on Monday, November 9, 2020

En la carrera por la alcaldía de la capital, el senador fue certificado preliminarmente como ganador con 44,313 o el 36.22% de los votos, frente a los 42,081 o un 34.40% de los votos acumulados por su contrincante más cercano, Manuel Natal, el candidato del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“Los proceso de transición no se detienen mientras se da un escrutinio general. Aquí no hay procesos de recuentos, aquí un rigor que cumplir con la ley", sostuvo al defender que, aún cuando no ha sido certificado oficialmente como el ganador de la contienda, no prevé cambios en los resultados una vez culmine el escrutinio general de votos que inicia esta semana.

Romero anunció la designación del Comité de Transición de su administración, el cual será presidido por el CPA, Manuel Díaz Saldaña quien se desempeñó como contralor de Puerto Rico. El anuncio lo hizo acompañado por varios integrantes del equipo de transición, que incluye a la licenciada Grace Santana, exsecretaria de la Gobernación bajo el mandato de Alejandro García Padilla, el exfiscal especial independiente Ernie Cabán y el ex director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Jorge Aponte.