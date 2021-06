El comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, se allanó a la determinación del juez del Tribunal de Primera Instancia, Anthony Cuevas, quien no dio paso a su petición para que se revisara una resolución del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, lo que hubiese tenido el efecto de que pudiera cobrar retroactivamente.

“Aunque no hemos discutido esto a cabalidad con el equipo legal, nos inclinamos por allanarnos y no continuar con el asunto”, sostuvo Valentín en entrevista telefónica.

Valentín pidió al tribunal que revisara la resolución de Rosado Colomer CEE-AC-21-196 que estipuló que los comisionados del MVC y el de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, no cobrarían, de manera retroactiva su salario de enero a abril de este año a tono con lo que establece la Ley 237-2004, que indica la forma de contratación de servicios profesionales o consultivos en el gobierno de Puerto Rico.

Los comisionados no cobraron esos meses ya que la resolución de Rosado Colomer no considera a Valentín y a Rosario como comisionados propietarios. Quedaron en la CEE como comisionados propietarios el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. Esto permitió que los comisionados de esas dos colectividades Vanessa Santo Domingo y Gerardo “Toñito” Cruz, respectivamente, vieran renovados sus contratos de forma automática, pero no así el del MVC y Proyecto Dignidad.

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, no cobra por contrato, sino que es un empleado de la CEE. Por eso no vio interrumpida su compensación económica.

En su recurso legal, el MVC exigía la revisión de la resolución de Rosado Colomer y que se le pagara de manera retroactiva a los comisionados electorales basándose en disposiciones del Código Electoral. La resolución del presidente de la CEE está cimentada en la opinión de Justicia y la Oficina del Contralor de que no se le puede pagar de manera retroactiva a los dos comisionados electorales a tono con la Ley 237-2004.

“En este caso, el Sr. Valentín optó por rendir sus servicios a través de un contrato de servicios profesionales. Todos los contratos de servicios profesionales que emite el gobierno de Puerto Rico tienen que seguir las normas establecidas por la Ley Núm. 237, excepto por la Rama Judicial y la Rama Legislativa, ya que estos poderes están expresamente excluidos por el texto de la ley”, determinó Cuevas.

“Valentín, aunque se había designado y oficializado como Comisionado Electoral del MVC, no existía un contrato escrito válido. Este requisito de que exista un contrato escrito es esencial para toda contratación con el gobierno. Entendemos que crear una clasificación especial para los Comisionados Electorales y sus Alternos en la cual a estos no le apliquen las disposiciones que le aplican al resto de las personas que tienen nombramientos o que hacen un contrato de servicios profesionales o consultivos con el gobierno, es contrario al estado de derecho establecido por la Asamblea Legislativa mediante legislación y a la interpretación de tal legislación por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Además, no surge en el Código Electoral alguna disposición o referente que nos indique que se le deba dar un trato diferente a los Comisionados Electorales y sus Alternos”, agregó el juez en su sentencia.