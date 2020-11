Bastiones de los dos partidos principales fueron derrumbados, al menos 22 alcaldes incumbentes fueron derrotados y las riendas de dos pueblos pudieran quedar, por primera vez, en manos de líderes municipales que no responden a las estructuras ni de Partido Nuevo Progresista (PNP) ni del Partido Popular Democrático (PPD) protagonizan el saldo de las elecciones del martes en las contiendas por los 78 municipios.

Los votos divulgados hasta ayer en la mañana daban cuenta de que 40 alcaldías quedarían bajo el control de la Pava y 35 serían azules. Las contiendas en Culebra, Guánica y San Juan, hasta ayer en la tarde, irían a recuento debido a los estrechos márgenes entre los candidatos.

Entre los 22 alcaldes incumbentes rechazados por los electores se encuentran poderosas figuras de ambos partidos, como los presidentes de la Federación y Asociación de Alcaldes, Carlos Molina de Arecibo y José “Joe” Roman de San Lorenzo, respectivamente. El recién designado secretario general del PNP, Noé Marcano, también perdió su silla en Naguabo, así como la alcaldesa penepé de Ponce, María “Mayita” Meléndez, y el alcalde de Adjuntas, Jaime Barlucea.

Vega Alta, por su parte, regresará a ser controlado por el PNP, con la exrepresentante María Vega, luego de rechazar las aspiraciones a la reelección del alcalde Oscar “Can” Santiago, y Utuado exigió un cambio del alcalde popular Ernesto Irizarry, que llegó al cargo en 2012.

La Palma, no obstante, perdió su bastión más importante en el noroeste, Aguadilla, donde el candidato popular Julio Roldán, ganó ante la incumbente, Yanitisia Irizarry, en un pueblo que no elegía a un candidato del PPD desde la década de 1980. Arecibo también había sido regido por azules por 24 de los últimos 28 años.

Mientras, por primera vez en 20 años, los municipios de Humacao y Guayanilla pasarán a manos del PNP.

No se trató de “una ola” de un partido que arrasó con las alcaldías, pero sí un intercambio de poder entre las colectividades “tradicionales” que evidencia el descontento de los electores que las gestiones de gobierno, apuntó el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Arecibo, José Rodríguez Vázquez. Los votos a favor de nuevos partidos que han llevado a nuevas delegaciones a la Legislatura y que impulsaron una cerrada contienda por la gobernación no se replicaron a nivel municipal.

“Algo que me está interesante, dentro de esa noción de cambio, es que para nada se alteró el bipartidismo. Hay un cambio que se da dentro de los partidos tradicionales, si uno quiere usar esa palabra, el PNP cedió al PPD y el PPD cedió al PNP. Llama la atención de que el PIP (Partido Independentista Puertorriqueño), con Juan Dalmau (su candidato a la gobernación) sacando el 13% o 15%, ningún candidato a alcalde de ese partido sacó más de 5%”, indicó Rodríguez Vázquez.

El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Proyecto Dignidad no presentaron candidatos para todas las alcaldías, pero tampoco fueron candidatos fuertes en la mayoría de los pueblos. Ese escenario podría cambiar en próximos cuatrienios, indicó Rodríguez Vázquez, al destacar, por ejemplo, el alto nivel de apoyo que recibió el candidato a la gobernación del Proyecto Dignidad, César Vázquez, en pueblos en los cuales no tuvieron candidatos a alcaldes, como Lares, Hatillo, Camuy, Arecibo y Florida, al punto de ser el tercer candidato más votado.

La excepción a la hegemonía de rojos y azules se dio en San Juan, donde el candidato del MVC, Manuel Natal, llevaba ayer una ventaja de 360 votos sobre el candidato del PNP, Miguel Romero. Asimismo, la contienda en Guánica irá a un recuento, pues hasta ayer en la tarde, el alcalde penepé Santos “Papichy” Seda estaba en tercer lugar; el mayor número de votos se adjudicaba a un candidato por nominación directa que se prevé es Edgardo Cruz, aunque la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) aún no lo había informado.

Guánica parecería estar abocado a derrotar a su alcalde a 11 meses del inicio de los devastadores terremotos que afectaron, principalmente, la zona suroeste.

Los alcaldes de 10 de los 16 municipios que fueron incluidos en la declaración de desastre mayor debido a los terremotos de enero fueron derrotados en las urnas: Adjuntas, Cabo Rojo, Corozal, Lajas, Lares, Maricao, San Germán, Guayanilla, Ponce y Utuado.

Entre los municipios más afectados por los sismos, solo los alcaldes de Peñuelas, Yauco, Jayuya, San Sebastián y Villalba recibieron el respaldo de sus pueblos.

“Vimos muchos alcaldes que pensábamos que no iban a tener problemas y fueron derrotados, lo que significa que sí, el pueblo está evaluando diariamente nuestras gestiones. Es algo que hay que valorar, un mandato amplio no te da carta blanca. El pueblo me evaluó por mi gestión”, expresó el alcalde de Yauco, Ángel Luis “Luigi” Torres, quien comentó que recibió el favor de electores de otros partidos.

Los resultados de esas contiendas dejaron claro el disgusto y la frustración de los electores con la respuesta del gobierno estatal. Las secuelas de los terremotos estuvieron más que presentes en la mente de los electores del suroeste el martes, pues se identificaron nuevos centros de votación para sustituir las escuelas que quedaron inutilizables.

“Los electores cogieron al incumbente, que era quien estaba cerca, y le adjudicaron la culpa por su falta de liderato, por la falta de asignación de fondos...”, expresó Rodríguez Vázquez.

El catedrático universitario destacó que el desbanque de 22 alcaldes incumbentes -cifra que podría llegar hasta a 24, dependiendo de los recuentos en Guánica y Culebra- es una de las cifras más altas en los últimos años.

En 2016, informes de la noche de las elecciones indicaron que seis alcaldes incumbentes fueron derrotados. Una cifra mayor se reportó en 2004, cuando 14 alcaldes incumbentes quedaron fuera: 12 populares y dos penepés.

Tanto Torres como Rodríguez Vázquez coincidieron que el aumento en electores jóvenes y la pérdida de arraigo con los partidos políticos pesaron más que el surgimiento de nuevos partidos políticos en las contiendas por las alcaldías.

Estos electores jóvenes requieren una nueva relación con los políticos, lo que fue evidente durante el Verano del 2019, comentó el profesor. No se sienten atraídos ni representados por líderes autoritarios ni se sienten obligados a votar por tradiciones familiares.

“No están mirando hacia arriba, no buscan a un intelectual o a una figura patriarcal que viene a pelearme. Están hablando de que buscan una relación horizontal, que esté al mismo nivel que yo, que lo pueda tutear. Le dicen ‘tú me vas a representar a mi’”, expresó.

“Las fuerzas cambian y las formas de pensar cambian. Estamos viendo los síntomas, desde el 2016, de la crisis de los partidos, de los partidos dominantes. Creo que no han sido capaz de tomar en serio esa transformación que comenzó en las elecciones del 2012 y que cobró más fuerza en el 2016, con las candidaturas (independientes) de (Alexandra) Lúgaro y (Manuel) Cidre”, sostuvo Rodríguez Vázquez.