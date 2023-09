En ruta a las elecciones generales de 2024, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, apuesta a alcanzar un consenso para evitar que la colectividad se divida en una posible primaria por la candidatura a la gobernación.

En declaraciones a El Nuevo Día y cuestionado sobre si favorece que haya un candidato de consenso para evitar la primaria, Ortiz expresó que “ese siempre ha sido el escenario ideal”.

“La realidad es que hay muchos elementos que evaluar en la mesa y siempre voy a fomentar consensos dentro del partido. Al final del camino, cada cual tiene la prerrogativa de (decidir) dónde quiere aspirar. Allá afuera hay miles de populares que están deseosos de que vayamos todos juntos a poder ganar esa elección, y esa es la meta que todos tenemos”, expresó Ortiz.

De esta manera, el también representante por acumulación reaccionó a las expresiones que hizo a El Nuevo Día el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, quien aseguró que la mayoría de los ejecutivos municipales afiliados al PPD desean evitar una primaria por la candidatura a la gobernación.

Hernández –quien evalúa la posibilidad de ser precandidato a la gobernación- adelantó que inició conversaciones con los potenciales aspirantes a La Fortaleza, pues quiere evitar que haya una primaria o limitar el número de precandidatos. Reveló que se ha reunido con el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y con el candidato a gobernador por el PPD en 2020, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, exalcalde de Isabela.

Luis Javier Hernández (izq.) y Jesús Manuel Ortiz disputaron, este año, el cargo de presidente del PPD. (Carlos Rivera Giusti)

Cuestionado sobre las expresiones del alcalde, Ortiz dijo que “nadie quiere una división dentro del PPD”. Recordó que la colectividad se enfrentó en los pasados comicios a una primaria por la candidatura a la gobernación. En aquel entonces, se enfrentaron: Delgado Altieri, el exsenador Eduardo Bathia y la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

Según los datos del escrutinio general del evento, publicados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en su portal digital, Delgado Altieri prevaleció en la contienda primarista del PPD con 136,563 votos (62.92%), seguido de Bhatia con 51,509 (23.72%) y Cruz con 28,959 (13.34%).

“Nadie quiere una división dentro del PPD. Nosotros venimos de una primaria. Estamos haciendo el trabajo para poner el partido en posición de ganar. Yo me comuniqué con el alcalde (de Villalba) hace unas semanas para decirle que me interesaba hablar con él (y) conversé con alguno de los otros compañeros sobre el particular”, agregó.

En medio de una conferencia de prensa en la sede del PPD, en Puerta de Tierra, Ortiz sostuvo que “al final del camino” cada aspirante pondrá en la mesa distintos elementos a la hora de hacerse disponibles para la posición que entiendan. No obstante, aseguró que los populares quieren un proceso donde puedan ir todos juntos a ganar las elecciones generales, en noviembre de 2024.

“De mi parte, siempre he sido claro en que mi rol como presidente va a ser trabajar para que el instrumento, la institución, esté en posición de ganar y que, en cuanto a mi decisión de aspirar, es una decisión que voy a tomar (y) en su momento la voy a anunciar como he hecho siempre en toda mi carrera”, aseveró.

Carlos Delgado Altieri fue el candidato del PPD a la gobernación en las elecciones de 2020. (Xavier J. Araújo Berríos)

“No voy a poner por encima, -y es mi llamado a todos los compañeros-, el interés individual por encima del colectivo. Todos los candidatos del PPD, a todas las posiciones, necesitan una institución lista para ganar, esa es la realidad y eso es lo que estamos haciendo con la reorganización, con el trabajo electoral, con el plan de trabajo institucional, con el plan financiero que hemos encaminado para que la colectividad tenga los recursos”, agregó.

En ese aspecto, enfatizó que “el diálogo entre los populares siempre está abierto y siempre lo ha estado con todos los compañeros y ellos saben que es así”. “Próximamente, conversaré con el alcalde (de Villalba) porque le había solicitado hace unas semanas que nos viéramos para conversar de distintos temas y, por supuesto, ese va a hacer uno de los temas”, adelantó Ortiz.