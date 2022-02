La primera reunión de los comisionados electorales para discutir posibles enmiendas al Código Electoral terminó con la participación de solo cuatro de los cinco partidos políticos luego de que se discutiera el tema de la representatividad o participación de cada uno en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“De entrada, el Partido Nuevo Progresista (PNP) se fue de la reunión. Aunque hubo un diálogo inicial, es un proceso que está empezando”, sostuvo la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones.

Se refiere a que minutos después de que comenzara la reunión y se abordara el reclamo para que todos los partidos tuviesen igual representación en la CEE, la comisionada electoral y el comisionado electoral alterno del PNP, Vanessa Santo Domingo y Edwin Mundo, respectivamente optaron por abandonar el cónclave.

“Nos fuimos porque Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana dijeron que el PNP no había ganado las elecciones y, por lo tanto, no podíamos dirigir la Comisión porque habíamos sacado el 32% (del apoyo del electorado). Y yo les dije ni ustedes tampoco. Vi que era estéril la conversación”, sostuvo Mundo.

“Habíamos hablado de que nos pusiéramos de acuerdo para una reunión. Vemos que la actitud era de faltar el respeto y no de diálogo. Si traen las propuestas adecuadas, las evaluamos”, agregó.

Mencionó que el PNP está dispuesto a introducir enmiendas al Código Electoral para cambiar la hora de votación, la elección especial para los municipios cuando renuncia un alcalde, mejorar el voto adelantado y eliminar la exigencia de que el presidente de la CEE debe ser un juez superior para dejarlo solo como un juez.

Pero destacó que “con la ley que hay, puedo vivir”.

Aponte insistió en que el Código Electoral, aprobado en el 2020, debe ser sometido a enmiendas sustantivas.

“Más allá de un diálogo, ellos simplemente querían que le dieran las propuestas de cada cual. Eso no es un diálogo. Ellos alegan que ese Código está bien, que se Código no tiene problemas mayores. Nos quedamos en la reunión con el que esté dispuesto a trabajar y comenzar un proceso democrático y más transparente. El compromiso fue empezar a dialogar sobre posibles cambios”, sostuvo.

El comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario dijo que los comisionados electorales del PNP “no se fueron de mala manera”.

“No es que ellos no tendrán más negociación”, afirmó Rosario.

Indicó que la reunión continuó con el componente electoral del Partido Popular Democrático (PPD).

“Esta reunión la salvó el Partido Popular. Hay que reconocerlo porque se vieron más dispuestos a escuchar, menos ‘yo tengo el poder’. No hay unos acuerdos sino entendidos que por lo menos a Proyecto Dignidad le es de gran importancia que tengamos balance en todos los asuntos de la Comisión que tienen que ver con los electores y los votos”, dijo.

El comisionado electoral del PPD, Ramón Torres sostuvo que quiere llegar a un consenso “en la mayoría de los temas que propongamos”.

“Estoy claro que las negociaciones no son para entrar a reunión y ya vamos a salir todos contentos. Esto es un proceso. Me reafirmo en que hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo, desde el punto de vista del concepto. Por ejemplo, podemos estar de acuerdo en trabajar en cómo escoger el presidente (de la CEE). Cómo lo vamos a trabajar, pues eso nos tenemos que sentar a decidir”, afirmó Torres.

Entretanto, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte dijo que repartió durante la reunión algunas de las propuestas de la colectividad para enmendar el Código Electoral. Ahora bien, no se mostró muy entusiasta con el resultado.

“No tengo mucha esperanza con el resultado final de estas discusiones por el hecho de que tanto el PNP como el Partido Popular no varían su manera de pensar con todo y los resultados de las pasadas elecciones. Me hace pensar de esa forma. No han analizado bien el resultado de las pasadas elecciones y cuál fue el mensaje del pueblo puertorriqueño”, apuntó Aponte.