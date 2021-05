El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, indicó hoy, martes, que este domingo solo se conocerán los resultados “globales” de la elección de cabilderos por la estadidad que serán divulgados a eso de las 10:00 p.m., pero advirtió que no será hasta ocho días después, cuando que se haga el escrutinio, que se conozcan los resultados obtenidos por las personas que hayan recibido votos por nominación directa.

“Aprendimos de la elección de noviembre, con Guánica, y no hemos tenido oportunidad de ajustarlo (el sistema) para que el día del evento se conozca el resultado para cada uno de los nominados. Eso quiere decir que la noche del evento, con toda probabilidad, lo que vamos a divulgar es el englobado. No vamos a saber de manera particular (el resultado) porque el sistema no hemos podido hacer la programación nueva todavía para que pueda identificarlo particularmente”, dijo Rosado Colomer en entrevista con El Nuevo Día.

Agregó que, por ende, el resultado final de la elección se proveerá al finalizar el escrutinio que se estima que demore ocho días después del evento electoral.

“Así suele suceder cuando tenemos nominación directa”, dijo el presidente de la CEE.

Recordó la elección de noviembre del 2020 por la alcaldía de Guánica en la que Edgardo Cruz Vélez participó como candidato por nominación directa y la noche del evento solo se supo a través del sistema de la CEE que en el renglón de “otros” se contabilizaron miles de votos. No fue hasta después de la elección que se supo con precisión cuántos votos obtuvo Cruz Vélez, quien todavía se mantiene litigando su caso en los tribunales.

Pese a esa realidad, Rosado Colomer no prevé que haya problemas ni con la elección a llevarse a cabo el domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. o con el escrutinio.

Pero advirtió que los electores que se dispongan a votar por nominación directa deben estar claros en qué puesto quieren ubican a su candidato porque en la papeleta se dilucidan dos lugares para cabildear: el Senado y la Cámara de Representantes federal.

“Los electores que vayan a ejercer su derecho a votar por write in o nominación directa tienen que evaluar por qué cargo van a escoger a ese nominado y los que hagan publicidad por nominación directa tienen que hacer el llamado de manera correcta porque en el caso de Guánica tuvimos dos electores que votaron por Edgardo Cruz Vélez para el puesto de legislador municipal. Ahí no se le adjudica a alcalde sino a legislador municipal”, explicó.

“En esta papeleta tenemos dos cargos. Si recibe voto por Senado y voto por Cámara se diluyen. Si no hace publicidad se puede confundir al elector porque se le van a adjudicar al cargo en que se voten. Eso ya está resuelto por el Tribunal Supremo. La voluntad del elector está expresada al escribir el nombre y el cargo que interesa el elector que ocupe independientemente de la campaña que haya hecho el nominado”, agregó.

Quiénes aspiran por nominación directa y a qué puesto

En la elección de cabilderos se elegirán dos para el Senado y cuatro a la Cámara de Representantes. En las redes sociales abunda una campaña en favor del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares para ocupar una de las posiciones en la Cámara de Representantes. La exsenadora Miriam Ramírez de Ferrer y el abogado Gregorio Igartúa aspiran al Senado federal y el exdirector de campaña de Donald Trump en Puerto Rico, John Regis aspira a la Cámara federal. También aspira a la Cámara de Representantes el exmonitor de la Policía, Arnaldo Claudio.

En la campaña que circula por las redes sociales apoyando la campaña de Rosselló Nevares hay varios vídeos explicando cómo votar por él para que sea electo mediante nominación directa para cabildear por la isla en la Cámara de Representantes. Piden que se escribe una X bajo nominación directa y se coloque el nombre de Ricardo Rosselló.

La CEE ya recibió tres cartas de intención de aspirantes por nominación directa, confirmó el ente electoral. Una de esas cartas es de Ramírez de Ferrer quien pidió tener observadores durante la elección, lo que no se le concedió porque solo tiene derecho a ello en el escrutinio por aspirar por nominación directa. También pidió funcionarios Carlos Rivera Ortiz, una persona que notificó a la CEE su intención de aspirar por nominación directa. Igualmente hizo lo mismo Eduardo Marrero, quien intentó convertirse en un candidato oficial, pero no entregó los endosos requeridos por la CEE.

Los aspirantes por nominación directa o las organizaciones que promueven su elección pueden, mediante cartas, solicitarle a la CEE que se le reconozca un voto a su favor con diferentes nombres o variantes del nombre.

Rosado Colomer dijo que ya todo está listo para la elección. Mañana salen los camiones del voto adelantado. El viernes votan los confinados. Al día siguiente, sábado, se produce el voto adelantado por precinto y el de hospitales.

Pero destacó que hay cuatro hospitales, cuyos nombres no precisó aunque dijo que son del área metropolitana que han expresado reservas con la entrada de funcionarios de colegio a sus instalaciones.

“No veo por qué se oponen a un evento electoral. He tenido tres que me han puesto algún reparo”, sostuvo.

Rechaza denuncia de cuatro de los cinco comisionados electorales

De otra parte, Rosado Colomer rechazó la denuncia de cuatro de los cinco comisionados electorales que indicaron que se enteraron en plena reunión de la CEE que se restaron 592,750 electores bajo el alegato de que cumplía con el Código Electoral, acción que redundaría en proveer una cifra errada de la participación electoral del evento.

“Simplemente le faltaron a la verdad a sabiendas de que no era cierto porque en la reunión de comisión se aclaró que el registro electoral son dos millones trescientos tanto mil electores que las listas se imprimieron conforme al registro electoral de noviembre y con aquellos que se inscribieron al 27 de marzo que cerró el registro para este evento”, dijo.

Agregó que durante la reunión con los comisionados el director de la la Oficina de Sistema de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE), Eduardo Nieves Cartagena y el subdirector de esa oficina, Aníbal J. Zambrana “aclaró que en cumplimiento con una disposición del Código Electoral para unos asuntos estadísticos, ellos implementaron la instrucción del Código. Se les dijo que lo que se cambió fue un dato estadístico”.

La OSIPE, según consta en una carta provista por los comisionados, determinó que el registro electoral a usarse para la elección de los cabilderos sería de 1.8 millones de electores aunque al 27 de marzo la cifra era de 2.4 millones. Es decir, que usarían un registro electoral distinto al utilizado en las pasadas elecciones y en eventos electorales recientes, pese a que no se ha concluido el proceso de depuración.

“Yo no he eliminado electores”, reiteró Rosado Colomer.

Destacó que ahora queda bajo su consideración, tras el disenso de los comisionados electorales, decidir qué cifra del registro electoral, si la de 2.4 millones o 1.8 millones será usada para calcular la participación electoral de la elección de cabilderos de este domingo.

“Eso es lo que yo tengo ante mi consideración porque no hay eliminación de electores todavía”, afirmó Rosado Colomer.

“Yo no voy a llevar a la Comisión a una palestra política. A mí lo que corresponde es que no vaya a pensar algún elector que no votó en el 2016 que lo sacamos del registro porque eso no es cierto”, agregó.