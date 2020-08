El equipo electoral del precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, argumentó esta noche ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que para la reanudación de la votación primarista este próximo domingo debían abrirse solo centros de votación que el 9 de agosto no recibieron el material electoral y no votaron, no aquellos que aunque no abrieron a las 8:00 a.m. lo hicieron “poco tiempo después”.

“A la luz de la sentencia del Tribunal Supremo, algunos plantean que aun aquellos colegios donde estaban listos a las 8:00 a.m. y otra hora, pero que abrieron sus puertas poco tiempo después deben abrirse nuevamente. Tal pretensión es absurda y no se ajusta a la realidad histórica ni al reglamento para las primarias”, lee la carta ante el comité de primarias del PNP enviada por Edwin Mundo, representante electoral de Pedro Pierluisi.

Sostiene que este próximo domingo debe reanudarse la votación primarista en los centros de votación donde “no se recibió el material electoral y, por consiguiente, no abrieron sus votaciones”.

Jorge Dávila, director de campaña de la gobernadora Wanda Vázquez Garced ripostó diciendo que “eso no fue lo que ordenó el Tribunal Supremo”.

Preguntada sobre esta controversia, la comisionada electoral de PNP, María Dolores “Lolin” Santiago dijo “eso lo estamos viendo”.

Tras el caos que hubo el domingo 9 de agosto cuando debieron darse las primarias locales y las impugnaciones de barios aspirantes, el Tribunal Supremo ordenó que este domingo se reanude la votación en aquellos centros en los que no se pudo votar o no se cumplió con ocho horas de votación.