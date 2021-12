La delegada congresional Zoraida Buxó señaló en su segundo informe trimestral al gobernador Pedro Pierluisi sobre su labor rendida lo que describió como un “apoyo muy limitado” de parte de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), escenario que, según la funcionaria, afecta la labor que realiza en el contexto de las expectativas de los ciudadanos estadistas.

En el informe que comprende el periodo de octubre a diciembre de 2021, la exjefa de Corrección señaló que recaen sobre cada delegado tareas administrativas, clericales, de calendarización e investigativas que, según ella, le ocupan demasiado tiempo.

“Anticipando las dificultades que surgirían y basada en mi experiencia, trabajé unas propuestas específicas que fueron discutidas con la oficina del asesor legal de La Fortaleza. No hubo resultado. En este segundo semestre volví a abordar el tema con la directora de PRFAA (Jéssica Alcocer). Las propuestas son neutrales al presupuesto asignado, no requieren cambios a la legislación ni son contrarias a esta y ayudarían a que pueda adelantar la política pública vigente”, sostuvo Buxó sin entrar en detalles.

En su informe, Buxó reconoce que no han sido atendidos dos proyectos de estatus, uno del senador demócrata Margin Heinrich y otro de Bob Menéndez, en el Comité de Energía y Recursos Naturales. Este comité es dirigido por Joe Manchin, quien se convirtió en la figura que impidió que en el Senado se aprobara el proyecto conocido como Build Back Better.

Durante el periodo que comprende el proyecto, la pieza de Meléndez (Proyecto 865) no recogió co auspiciadores nuevos y la lista va por nueve, entre estos dos republicanos El Proyecto 780, de Heinrich, alcanzó un co auspiciador adicional en el senador demócrata Sheldon White y con esta movida la lista de co auspiciadores crece a cinco, todos demócratas.

“Es cuestión de tiempo para que en el Senado se cree voluntad para atender el problema territorial de Puerto Rico. No con parchos, premios de consolación u opciones temporeras, sino con una solución permanente que nos libere de la condición de desigualdad”, sostuvo Buxó para reconocer también que el comité no ha señalado vistas públicas para atender las medidas.

“El Senado no debe continuar ignorando el tema del status y limitarse a atender selectivamente las injusticias de una ciudadanía castrada por la desigualdad”, indicó.

Buxó aludió en su informe a las visitas que hizo entre octubre y diciembre a múltiples congresistas abogando por la estadidad y que totalizaron 37 visitas y reuniones, todas presenciales, impactando legisladores de 16 estados. Un total de siete senadores y un representante la atendieron.

Sin embargo, reconoció que ni el líder demócrata Chuck Schumer ni el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell le han concedido audiencia.

También admitió que el tema de la estadidad está atrapado en el “divisionismo partidista” y que aunque los congresistas con quienes ha hablado supuestamente favorecen que Puerto Rico se convierta en estado, “se mantienen como observadores, en referencia al proceso que se desarrolla en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes”.

“Durante mis visitas y reuniones de este trimestre, las personas con quienes me reuní se mostraron interesados en recibir información para conocer más sobre el tema de Puerto Rico. Algunos mostraron tener mayor conocimiento previo, mientras otros confesaron conocer muy poco más allá de los asuntos relativos a Promesa, fondos de desastres naturales y Medicare”, agregó.

Buxó reconoció que en sus reuniones han surgido el tema de la estadidad para Washington D.C. y cómo le han indicado que este tema se debe atender de manera paralela al de la estadidad de Puerto Rico. Ella sostuvo que la idea de que la capital y federal y Puerto Rico sean admitidos a la vez, como se le ha sugerido, no tiene precisión histórica y se limita la práctica a los tiempos en que se quería establecer un balance entre estados que favorecían la esclavitud y los que no.

“Es un argumento que es promovido mayormente por demócratas, o por personas que no tienen reparo en asumir una postura que es perjudicial para la obtención de la estadidad para Puerto Rico o personas que favorecen el status territorial”, sostuvo.