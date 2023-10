Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

---

Nueve municipios con alcaldes incumbentes del Partido Popular Democrático (PPD), algunos en su primer término y otros veteranos, enfrentarán primarias en ruta a las próximas elecciones, lo que supone un reto para la colectividad debido a las heridas que pueden quedar tras el proceso y que podrían repercutir sobre la candidatura interna a la gobernación.

El PPD tiene hoy alcaldes en 41 de los 78 ayuntamientos y, con miras a los comicios que se avecinan, celebrará primarias en Trujillo Alto, Juncos, Naguabo, Dorado, Hatillo, Peñuelas, Rincón, Mayagüez y Ponce, confirmó su secretario general, Gerardo “Toñito” Cruz.

PUBLICIDAD

Pese a que Cruz corroboró a El Nuevo Día que habrá primarias en estos nueve pueblos, la ratificación oficial será una vez se complete el proceso de presentación de candidaturas, que el PPD abrió el pasado 16 de octubre.

Al momento, solo han formalizado sus aspiraciones el alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, y el representante Edgardo Feliciano Sánchez.

Primarias pueden terminar en “ánimos heridos”

Según Cruz, quien también es comisionado electoral alterno de la Pava, “no es la primera vez que el Partido Popular enfrenta primarias en municipios con o sin un alcalde incumbente, así que no es nada complicado. Claro, nosotros vamos a tomar unas precauciones en municipios como Mayagüez, Dorado y, posiblemente, Hatillo, de tener unos delegados presidenciales para que puedan atender el desarrollo de esas primarias, día a día, para que no se nos salgan de las manos”.

Añadió que la idea es “que no vaya a haber controversias de insultos, de estarse lastimando. El reglamento (del PPD) es bien específico con eso, porque después es más difícil lograr la unificación de esos sectores si la campaña es a base de insultos y no de ideas. Los delegados deberán enfatizar en lo correcto, que se den campañas de discusión, de ideas, cada cual con su estrategia, pero que no sean campañas de insultos”.

Reconoció que “un efecto de una primaria mal llevada hace que la gente se quede en su casa en la elección general”.

Para el exsenador y analista político Eudaldo Báez Galib, las primarias pueden ser nocivas. “Contrario a lo que la teoría expone que una primaria es saludable para la democracia, no necesariamente es saludable para los partidos, así que tú tienes que evaluar tu sanidad electoral mirando los hechos de cada pueblo”, opinó.

PUBLICIDAD

Agregó que, “en aquellos (municipios) donde el PPD no tiene un alcalde, es un ejercicio bueno. Donde no haya alcalde, pues la primaria tiene algún sentido. Donde haya alcalde, el partido siempre debe intervenir y evitar la primaria. La experiencia dicta que, luego de una primaria, los ánimos quedan bastante heridos”.

Señaló, además, que una primaria puede ser peligrosa, si se considera que la participación electoral ha bajado drásticamente.

“Los (municipios) que más me preocupan, desde el punto de vista electoral, son Ponce y Mayagüez, porque son fuente electoral grande y cabeceras de distrito que, muchas veces, sientan una pauta, porque es donde se hace más campaña y hay más medios de difusión. Tiene un efecto en la campaña de los pueblos limítrofes, porque son fuente de información y las controversias tienden a percolar”, afirmó Báez Galib.

Tres municipios particulares

De entre los nueve municipios con futuras primarias, tres de ellos –Trujillo Alto, Ponce y Mayagüez– tienen una peculiaridad: sus alcaldes están bajo investigaciones judiciales o administrativas.

El alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, es investigado por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) por, supuestamente, solicitar dinero a empleados de confianza para pagar un préstamo personal que utilizó en su campaña electoral de 2020.

En Ponce, el representante Ángel “Tito” Fourquet, que al momento de esta publicación no respondió llamados de El Nuevo Día, pudiese retar al alcalde. Queda pendiente si Irizarry Pabón es acusado por la Opfei, ya que el reglamento del PPD establece que tiene que haber una convicción para que una persona no pueda aspirar a un puesto electivo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el ejecutivo municipal ya dio a conocer, este jueves, en declaraciones escritas, que, “independientemente del resultado de la investigación, a mediados de noviembre, estaré radicando mi candidatura para continuar siendo el alcalde de todos los ponceños en 2024″.

Mientras, en Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez fue destituido como alcalde y enfrenta cargos por conspiración y malversación de fondos públicos. Mientras su caso se dilucida, el ayuntamiento está en manos de Jorge Ramos, quien pudiese enfrentarse en primarias con el líder comunitario René Marrero y la representante Jocelyne Rodríguez Negrón, quien ha dicho que aún no toma “una decisión final”.

En cuanto al alcalde de Trujillo Alto, Pedro Rodríguez González, afronta querellas administrativas presentadas ante el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo por un supuesto caso de hostigamiento sexual, un asunto que el mismo secretario general del PPD ha dicho que “es más complejo” para la colectividad. Rodríguez González podría ser retado por Frank Alicea, con quien se midió en primarias, el 16 de julio de 2022, cuando se realizó la elección para buscarle sustituto al convicto exalcalde José Luis Cruz Cruz.

Temprano esta semana, el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, dijo que tomaría acción en las controversias de Ponce, Trujillo Alto y Mayagüez luego que sean resueltas, aunque admitió que representan “grandes retos” para la colectividad de cara a las elecciones.

Otros casos relevantes

En Juncos, el alcalde Alfredo “Papo” Alejandro Carrión tendrá primarias con Linette Feliciano, cuyo esposo dirige el grupo “Penepés con ‘Papo’ Alejandro”. El ejecutivo municipal lleva 20 años al mando del municipio.

PUBLICIDAD

Mientras, en Naguabo, la alcaldesa electa en 2020, Miraidaliz Rosario Pagán, se enfrentará a José “Obelito” Rosario Sánchez, un supervisor regional de una compañía privada. “Eso es así, la estaré retando”, aseguró Rosario Sánchez.

En tanto, en Dorado, habrá otra disputa entre el alcalde López Rivera y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández. Ambos ya han sido protagonistas de enfrentamientos verbales.

Hatillo tiene a cinco interesados en desbancar al alcalde Carlos Román Román, quien llegó a la poltrona municipal en 2022, cuando José “Chely” Rodríguez renunció por problemas de salud. Ahora, la presidenta de la Legislatura Municipal, Brunilda Soto López, y los populares Juan José Aguilar, Tato Ruiz, Nur Vale y Jorge Ruiz, quieren retar a Román Román.

Y en Rincón, el alcalde Carlos López Bonilla será retado por la senadora Ada García.

Insatisfacción y desgaste

Cuestionado sobre porqué alcaldes nuevos y experimentados afrontarán primarias, Cruz sostuvo que “habría que entrar en las particularidades que hay allí”.

“En los alcaldes nuevos, siempre pueden generarse primarias… la gente insatisfecha por un resultado anterior, si hubo una primaria anterior y gente que se quedó con el deseo de intentarlo otra vez. En el caso de Rincón y Juncos, pueden ser otros factores, gente que pueda ver algún desgaste. Eso hay que medirlo con números electorales. Yo no veo un desgaste en ellos, pero los que lo están retando entienden que sí”, dijo el secretario general.

Descartó, de paso, que las primarias en estos municipios tengan el efecto de que el PPD pierda una de las 41 alcaldías que hoy día regenta.

PUBLICIDAD

“Esos municipios los hemos medido bien. No hay contendores fuertes, ni tan siquiera en Mayagüez”, expuso.

Pero el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, entiende que no se puede subestimar a nadie.

Explicó que, con los partidos emergentes –Proyecto Dignidad y Movimiento Victoria Ciudadana–, más las primarias internas, hay que tener cuidado, porque son votos que podrían perderse y son necesarios para una victoria en 2023. Además, recordó que el Código Electoral exige a todos los partidos presentar candidatos en las alcaldías para retener la franquicia electoral.

“Estos partidos hacen como el Partido Independentista (Puertorriqueño) que presentan candidatos de agua, pero comoquiera no deja de preocuparnos. No hay enemigo pequeño en la política”, acotó.