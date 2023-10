Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

Un nuevo capítulo en la contienda por la alcaldía de Dorado se escribió este lunes cuando el incumbente Carlos López oficializó su intención de permanecer en el cargo, por el que tendrá que enfrentarse al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien ha anticipado que próximamente formalizará su aspiración al puesto.

“Las estrategias de nosotros no van amarradas a los gritos de Carlos López. Nosotros vamos a radicar (la candidatura) cuando se tenga que radicar. Pero, la realidad es que pueden poner como un hecho que vamos a radicar con nuestra plancha completa de legisladores municipales”, indicó Hernández Montañez en un aparte con la prensa a las afueras del Capitolio.

El líder cameral insistió en que López va de salida y alegó que más del 50% de las personas que acompañaron al alcalde este lunes en la presentación de su candidatura, en la sede del Partido Popular Democrático (PPD) en Puerta de Tierra, llegaron hasta allí “amenazados”. “Fueron allí pa’ cumplir. Como pasó en la primaria anterior, van a caminar con él, van a ir a sus actividades bajo amenaza, pero le van a votar en contra. Así que nosotros vamos a prevalecer”, aseguró.

Además de contar con parte de su equipo de trabajo, el ejecutivo municipal estuvo acompañado por el excongresista Luis Gutiérrez. De salir favorecido, López podría convertirse -culminado el próximo cuatrienio- “en el alcalde con más años de servicio”, dijo durante la actividad.

López aseguró que saldrá victorioso de la contienda primarista. “Si es que radica, lo vamos a mandar para su casa. Él está ya previsto que va a estar desempleado. No hay vacante en Dorado. Dorado tiene alcalde y va a continuar con su alcalde”, sostuvo en entrevista con este medio.

“En 12 años este señor no se acordaba de Dorado y ahora, de repente, se acuerda que Dorado existe. Puedes comparar mi obra en cada uno de los barrios de Dorado y tienes que buscar cuál es la obra de él, que es ninguna... El que no siembra no cosecha y esa es nuestra fortaleza”, expuso en referencia a Hernández Montañez.

El alcalde apuesta a su plan de trabajo, denominado “Dorado 2035″, que contempla cerca de 100 proyectos, incluyendo el desarrollo de rotondas en los barrios de Maguayo y Mameyal, compartió. López está frente a Dorado desde 1987. “Hoy garantizamos que Dorado no se detendrá, que Dorado continuará a toda marcha y con más fuerza”, afirmó.

López -quien se convirtió en el primer popular en someter su candidatura- ha descartado la posibilidad de debatir con Hernández Montañez. El líder cameral, sin embargo, insistió este lunes en que su interés es tener una discusión de “altura” sobre las propuestas en favor de los doradeños. “Esa te la tengo que contestar en el idioma coloquial doradeño. Eso dicen que es un gallo marrueco, que se juyó”, señaló el presidente de la Cámara.

El legislador alegó que la ciudad reclama “a gritos” que el municipio sirva a todos los doradeños por igual. “Carlos López lleva más de una década sirviéndole a un pequeño grupo de personas”, puntualizó. “Ya Dorado se cansó de sus mentiras, de su atropello y sus amenazas. Viene un cambio y el cambio se llama Rafael ‘Tatito’ Hernández”, agregó.

La periodista Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta historia.