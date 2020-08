En medio de los preparativos para reanudar la votación primarista este domingo, el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) enfrentan un nuevo escollo que debe ser solucionado durante el día de hoy para evitar problemas adicionales con la reanudación de la votación el domingo 16 de agosto.

El comisionado electoral del PPD, Lind Orlando Merle Feliciano presentó una moción ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para que se atienda la posibilidad de que un elector penepé vote en la primaria de su partido y viceversa.

Argumenta en su escrito que esto es posible porque todo elector que haya votado el domingo 9 de agosto pudiese votar nuevamente en la primaria de un partido porque no tendrá el dedo entintado ni aparecerá en la lista de electores, por lo que puede afiliarse y votar.

Merle Feliciano propuso a la CEE que ante esa situación se coloquen advertencias en los centros de votación indicando que es ilegal votar dos veces. Reconoció que no sería correcto que el PPD y el PNP intercambien sus respectivos listados de votación para saber quién está votando doblemente en otro partido.

PUBLICIDAD

“Mi planteamiento es que no se pueden intercambiar listas entre partido, pero estoy dispuesto a que se nombren auditores independientes para que verifiquen si al facilitarle mi lista, una persona que ya votó aparece en dos primarias y se refiera al Departamento de Justicia”, dijo el comisionado electoral.

“El entintado no va a funcionar por el tiempo transcurrido (entre la primaria del domingo 9 de agosto y la votación de este próximo domingo”, agregó.

La comisionada electoral del PNP, María Dolores “Lolin” Santiago, dijo que el asunto está bajo discusión de los abogados de la CEE y esta tarde se debe tomar una decisión.

El Tribunal Supremo ordenó la reanudación de la votación primarista este domingo 16 de agosto en todos los colegios que no pudieron votar, incluyendo aquellos que no abrieron o que no cumplieron con ocho horas de votación.