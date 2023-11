Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

El excomisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, adelantó que, en las próximas elecciones, aspirará a un escaño por acumulación en la Cámara de Representantes.

“Voy a aspirar a representante por acumulación porque hay unos temas y áreas que me interesa aportar al país y son temas que impactan a la población en general, no un área geográfica en específico. También durante los pasados meses, he estado visitando los distritos conversando con la gente”, afirmó a El Nuevo Día el abogado, de 43 años.

Asimismo, destacó que, en el diálogo directo con la gente, ha encontrado quienes no están afiliados al MVC, pero ven en él mucho interés por lo que puede aportar en la Cámara de Representantes.

Valentín dijo que, de ser electo en noviembre del próximo año, dará prioridad en la agenda legislativa al desarrollo económico, trabajo del tercer sector en las comunidades y atención a las personas de edad avanzada.

En cuanto al tema del desarrollo económico, mencionó que “es importante promover la economía, fomentar el empresarismo, pero ese progreso tiene que ir de la mano con mejores condiciones para los trabajadores y una visión de sustentabilidad”.

Igualmente, declaró que se enfocaría en ayudar al tercer sector, que trabaja por más de 700,000 personas anualmente.

“Es un gran impacto social. Hay unos beneficios y un impacto social, y comunitario que tiene el tercer sector y si se le da el apoyo, se puede maximizar el impacto. A la larga, eso beneficia al gobierno”, apuntó Valentín, quien en las elecciones de 2020 se dio a conocer por su fiscalización y la defensa de la transparencia.

Respecto a la gente de mayor edad, Valentín sostuvo que hoy cerca de un 35% de la población tiene 55 años o más, “el 13% vive sola y hay muchas necesidades que no solo afectan a los adultos mayores, sino a los cuidadores. Son víctimas de muchos problemas como el fraude y el abuso”.

Valentín aseguró que no dejará atrás el tema electoral, particularmente las enmiendas al Código Electoral aprobado en junio de 2020, para “tratar de encaminarlo a ser una ley más justa y participativa para todos los electores”.

“Está dentro de los temas grandes que me interesa, pero sí hay otros temas que quiero tocar. También la corrupción y la eficiencia gubernamental. Yo creo que hay áreas que el gobierno tiene que tener una supervisión o injerencia un poco más directa, igual que en el tema de salud. Es hacer el gobierno más ágil, evitar y reducir la burocracia”, puntualizó Valentín.

El liderato del MVC anunciará el 19 de noviembre las candidaturas que presentará en las elecciones de 2024. Actualmente, la colectividad cuenta con dos senadores, Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe, y dos representantes, Mariana Nogales y José Márquez Reyes. Cuestionado sobre si estos legisladores no aspirarían a revalidar, Valentín contestó que “no necesariamente” e informó que el próximo 19 de noviembre se darán más detalles.

Entretanto, Valentín se mostró confiado en que va a prevalecer, incluso en primarias, “porque la gente vio el trabajo que realizamos en la CEE, la fiscalización, el hecho de que lucháramos por procesos transparentes y democráticos”.

Reconoció que puede haber apatía del electorado ante la mala imagen que permea de la Asamblea Legislativa, pero “votar es la única forma que tenemos para hacer un cambio”.

“Sí hay cierto grado de dejadez, decepción de los electores, pero creo que parte de lo que va a ser nuestra campaña es un gran esfuerzo educativo y mantener a la gente bien motivada”, manifestó Valentín.