El coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal Albelo, se mostró confiado en que la colectividad que lidera continuará siendo la alternativa al actual alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, en las elecciones de 2024, tras acercarse al triunfo en los pasados comicios.

“Esto se siente como un déjà vu, como una historia que uno había vivido antes. Yo viví esta historia en la elección del 2020, sé lo que es una encuesta de El Nuevo Día que diga que uno tiene cierto por ciento. En aquel momento, era 12% y en este momento era 11%”, recordó.

Según La Encuesta de El Nuevo Día, si las elecciones fueran hoy, Romero Lugo revalidaría con el favor del 54% de los votos de los electores elegibles de la capital. Le seguiría Terestella González Denton, quien evalúa si aspirará a la alcaldía por el Partido Popular Democrático (PPD), con el 21% de los votos. Natal Albelo lograría un 11%.

Por otro lado, el candidato o candidata del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), que aún no se ha anunciado, tendría el 3% de los votos. El candidato o candidata por Proyecto Dignidad, que tampoco ha sido revelado, no logró votos en este sondeo. Del resto, un 6% no votaría y el 5% no sabe cómo votaría o rehusó contestar.

“Al final del día, creo que el pueblo de Puerto Rico y, particularmente la gente de San Juan, sabe lo que ocurrió en la pasada elección, sabe el resultado electoral que obtuvimos, donde el día de la elección ganamos el 54% de las unidades electorales y al final del día quedamos, según los resultados certificados por la Comisión (Estatal de Elecciones), en cerca de un 34%, a escasamente unos 3,000 votos del entonces senador Miguel Romero”, planteó.

En las pasadas elecciones, Romero Lugo resultó victorioso con 46,427 votos, seguido de cerca de Natal Albelo, quien obtuvo 42,962 votos. Le siguió en un distante tercer lugar la aspirante por el PPD, Rossana López León, con 29,451 votos.

De acuerdo con Natal Albelo, una encuesta interna realizada hace unos meses encontró que cualquier figura encuestada de Victoria Ciudadana superaba a las figuras encuestadas por el PPD. Agregó que, dependiendo de la figura encuestada contra el actual alcalde, “estaba empate o sobrepasando a Miguel Romero por varios puntos”.

Una de las figuras que midieron fue la exsenadora Sila Mari González Calderón, hija de la exgobernadora Sila María Calderón. “En el caso puntual de la candidatura de este servidor, en marzo de este año estábamos siete puntos por encima de la candidatura de Miguel Romero”, comentó.

“La consigna de Miguel romero en la elección del 2020 es ‘San Juan brilla’ y lo único que ha brillado en san juan es la ausencia de Miguel Romero y de la obra que tanto prometió a pesar de tener los recursos que no tuvo la pasada administración”, opinó Natal Albelo en referencia –entre otras cosas– a lo que describió como una “chapucería” por parte de Romero Lugo en la gestión de las carreteras en San Juan.

En días recientes, el líder de Victoria Ciudadana adelantó a este diario que la decisión sobre su futuro político “está tomada”. Añadió que anunciará su determinación a los próximos días, en el marco de una posible alianza con el PIP.