Apostando a la continuidad de su administración, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, afirmó este viernes que seguirá trabajando en la capital “con más ímpetu que nunca”, al tiempo que adelantó que se alista para “una campaña dura” de cara a las elecciones generales de 2024.

“La vez pasada, enfrenté una campaña muy fuerte. Yo me enfoqué en hacer realidad un nuevo San Juan, lo estamos logrando, así que hay que prepararse para los ataques infundados que vienen a este nivel en que uno está en una encuesta”, comentó Romero Lugo en reacción a los resultados de La Encuesta de El Nuevo Día.

“Lamentablemente, la historia ha dicho que cuando no pueden superarte, lo que les resta es tratar de ensuciarte y yo me estoy preparando para una campaña dura y confiado no estoy, al contrario”, añadió.

Si las elecciones fueran hoy, Romero Lugo revalidaría con el favor del 54% de los votos de los electores elegibles de la capital. Le seguiría Terestella González Denton, quien evalúa si aspirará a la poltrona municipal por el Partido Popular Democrático (PPD), con el 21% de los votos. Manuel Natal, coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, obtendría un 11%.

El candidato o candidata del Partido Independentistas Puertorriqueño (PIP), que aún no se ha anunciado, tendría el 3% de los votos. El candidato o candidata por Proyecto Dignidad, que tampoco ha sido revelado, no logró votos en este sondeo. Del resto, un 6% no votaría y el 5% no sabe cómo votaría o rehusó contestar.

“Creo que lo que saco de todo esto es, primero, que la gente valora y le importa el trabajo que se hace en San Juan. Reafirma el compromiso que había hecho, que iba a estar enfocado en los problemas de la ciudad capital, en atender las necesidades de la gente. Que no iba a estar, como se hacía en el pasado, entrando en controversias ajenas a los asuntos de San Juan, en asuntos ideológicos”, dijo Romero Lugo en reacción a los resultados de La Encuesta.

A preguntas sobre si el controvertido Código de Orden Público podría afectarlo adversamente en las venideras elecciones, el alcalde respondió que no.

“Me parece que la seguridad es un asunto importante para nuestra gente. Nosotros tenemos que generar las condiciones para que tengamos desarrollo económico, pero a su vez, generar un balance con lo que es la paz y tranquilidad de nuestra gente en San Juan. Yo sabía, cuando lo presenté y así lo manifesté, que era bien difícil buscar un consenso en ese tema, lo que tenía que haber era un balance, creo que lo hemos logrado”, puntualizó Romero Lugo.

Sobre la posibilidad de medirse contra González Denton como candidata por el PPD, sostuvo que ese partido busca un aspirante en la capital para beneficiar su aspiración a la gobernación, y no porque les interese la gente de San Juan.

“Victoria Ciudadana está esperando la alianza para ver quién se coloca en la silla, el Partido Popular ha dicho que necesitan postular a alguien porque si no, les afecta su proyección para la gobernación, así lo han dicho, el PIP está esperando también por la alianza”, planteó. “La única candidatura que existe en San Juan realmente comprometida con San Juan desde el ciclo anterior electoral, es la nuestra”.