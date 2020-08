El representante José Aponte cree que el líder senatorial Thomas Rivera Schatz será uno de los ganadores en esta primaria, pero puso en duda que quede entre los primeros puestos como sucedía en cuatrienios anteriores.

Asimismo, insistió en que la situación de caos acaecida el domingo pasado en las primarias ha motivado a muchos novoprogresistas a salir a votar. “Yo no te diría que hay una acción deliberada, es una acción que ha surgido del pueblo que ha entendido unas cosas”, dijo Aponte en entrevista en Radio Isla sobre si los líderes de Pedro Pierluisi pidieron a sus votantes que fueran a votar contra Rivera Schatz.

Aponte reiteró que lo ocurrido el domingo pasado fue responsabilidad de la comsionada del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Dolores “Lolin” Santiago. “Esta funcionaria le debió haber informado al presidente del partido, o lo engañaron, le dieron información incorrecta o se dejó engañar”. Aponte responsabilizó también al comisionado del Partido Popular Democrático, Lind Merle Feliciano.

Por su parte, el alcalde popular de Trujillo Alto, José Luis Cruz, tampoco cree que Rivera Schatz se cuelgue en las primarias, y negó que el líder senatorial haya reforzado su campaña al empezar a rumorarse que podría no salir electo entre los seis senadores. “Le tengo que ser sincero, no he visto esfuerzo distinto al de otros años”.

Lo que sí aseguró Cruz es que él gana, cuatro a uno contra su contrincante Pedro Rodríguez.