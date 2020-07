El representante José “Quiquito” Meléndez descartó hoy que el Partido Republicano en la isla inicie una campaña en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego las alegadas expresiones que este hiciera, en las que mostró intención de vender a Puerto Rico luego del impacto del huracán María.

“Aquí hay personas que preferirían que el Partido Republicano se metiera en una lucha visceral con la Casa Blanca, pero quien único se perjudicaría de una lucha visceral es el pueblo de Puerto Rico”, sostuvo el legislador.

Sobre las presentas expresiones del presidente, afirmó que “eso es un asunto que no se le debe dar mucha importancia. Estamos concentrados (el Partido Republicano local) en que Puerto Rico se incluya en los paquetes de ayuda que son necesarios sobre los asuntos de coronavirus. Cualquier asunto que nos desvíe o nos intente desviar, no vamos a caer en ese juego”

Mélendez, quien ocupa la posición de segundo vicepresidente en la directora de dicha colectividad en la isla, afirmó que “aquí hay muchos grupos que prefieren que uno vaya y critique y rompa la relación con Casa Blanca sin pensar en el impacto que puede tener eso sobre la vida y la seguridad de puertorriqueños en términos de la cantidad de fondos federales que pueden llegar a Puerto Rico”.

Asimismo, apoyó la posición de la comisionada residente Jenniffer González, quien apoya la reelección de Trump como presidente, aunque reiteró que en su carácter personal “nunca he apoyado la candidatura de Donald Trump”. “Jenniffer tiene una responsabilidad, y si tengo que ayudarla la voy a ayudar, como lo he hecho en el pasado”, manifestó.

“Donald Trump no es mi favorito, pero no me vas a escuchar haciéndole compaña en contra, porque es importante que tengamos canales de comunicación abiertos con la presidencia de los Estados Unidos”, apuntó.

En medio de la respuesta federal al huracán María, el presidente Donald Trump preguntó si Estados Unidos podía vender a Puerto Rico, según la exsecretaria de Seguridad Interna Elaine Duke.

En una entrevista concedida al diario The New York Times y publicada este fin de semana, Duke sostuvo que en uno de los momentos más difíciles de la emergencia a que se enfrentaba la Isla, Trump cuestionó si el gobierno federal podía dejar de poseer a Puerto Rico o “venderlo”.

Luego de ser ratificada como presidenta del Partido Republicano en Puerto Rico durante la asamblea de esa colectividad en marzo, las primeras expresiones de González fueron de apoyo para la reelección del presidente estadounidense.

“Respaldo al presidente Donald J. Trump para que vuelva a ser nuestro presidente de los Estados Unidos”, afirmó la funcionaria, que desde ayer no ha estado disponible para reacciones a las supuestas expresiones de Trump.

Por su parte, el precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, calificó como “desafortunadas” las alegadas expresiones Trump.

“Yo personalmente rechazo, si es que se dieron esas expresiones, las rechazo porque nuestro pueblo vale más que eso, nuestro pueblo y Puerto Rico es un activo para Estados Unidos y nos merecemos mayor respeto”, expresó a este medio, previo a su participación en una reunión organizacional con el equipo electoral de los distritos senatoriales de Guaynabo y Bayamón en el coliseo Mario “Quijote” Morales en Guaynabo.

Pierluisi dijo que no ha conversado con la comisionada residente –quien sería su compañera de papeleta de ser electo candidato en la primaria del PNP– sobre las presuntas expresiones de Trump, pero no se manifestó en contra de las posiciones de González como presidenta del Partido Republicano local.

“Vivimos, lamentablemente, en un estatus colonial. En este estatus hace sentido y es bueno para Puerto Rico que tengamos líderes políticos identificados con ambos partidos nacionales”, indicó el precandidato, quien apoya la candidatura del demócrata Joe Biden a la presidencia de la Estados Unidos. “Le viene bien a Puerto Rico que tengamos a Jenniffer González identificada con los republicanos y este servidor identificado con los demócratas, eso es bueno para Puerto Rico, cubrimos las dos bases”.