El inicio del voto adelantado a domicilio comenzó hoy con discrepancias en la composición de las juntas de balance, entes encargados de ir casa por casa para recoger el sufragio de los electores participantes.

Según Olvin Valentín, comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), los incidentes que se suscitaron, en su gran mayoría, surgieron debido a que los representantes del gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP) insistían en que podían salir solos, sin compañía de un funcionario de otra colectividad, para buscar el sufragio de sus electores.

“No pueden salir solos. El requisito es que sean dos. No puede ser un solo partido para atender los votos. Tienen que salir dos funcionarios de colegio de distintos partidos o un funcionario de colegio de un partido y un observador de otro”, dijo Valentín.

De ordinario, los funcionarios de colegio tienen que residir en el mismo municipio en que llevan a cabo las tareas electorales. Si un partido no tiene los funcionarios suficientes en un municipio, puede destacar uno de un pueblo vecino para que sea observador. Esto le permite estar presente en cada uno de los procesos y vigilar los intereses de su partido sin poder intervenir directamente en el proceso como un funcionario normal.

PUBLICIDAD

En los incidentes de la mañana de ayer no había un funcionario disponible de otra colectividad para llevar a cabo la ruta. “Se supone que, a las 8:00 a.m., después que se convoca a todo el mundo, si no llega un funcionario de otro partido pues se tiene una hora para buscar los funcionarios de colegio o un observador. En el caso de los demás partidos, pasó la hora y no tenían los funcionarios y los presidentes de las juntas locales tomaron la decisión de autorizar las salidas”, dijo Héctor Joaquín Sánchez, comisionado electoral del PNP.

“Esto es parte de una discusión que debemos tener. Hay distintas interpretaciones de la resolución del presidente que regula esto. Esto es algo que se debe discutir”, dijo, por su parte, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Héctor Ivan Aponte.

En parte, el problema responde a las dificultades que han enfrentado los partidos políticos para reclutar funcionarios de colegio, principalmente debido a temores de contagios con la pandemia del COVID-19. Varios comisionados electorales explicaron que el PNP, como partido en control del gobierno, ha destacado muchos funcionarios públicos que simpatizan con su colectividad para que lleven a cabo los trabajos en los colegios de votación, incluyendo las juntas de balance. Esto no se repite, del mismo modo, en los demás partidos.

El comisionado electoral del PPD, Nicolás Gautier, indicó que este tipo de discrepancias suele surgir al inicio de los procesos electorales como el que comenzó hoy, sábado. Indicó, no obstante, que en términos generales el proceso ha transcurrido dentro de lo que se puede esperar en un primer día de trabajos a domicilio.

PUBLICIDAD

“En algunos sitios faltaron materiales porque había más electores que papeletas. En otros sitios algunos funcionarios pretendían irse solos, cosa que no se puede hacer. Ahora todas las rutas están en la calle con representación de al menos dos partidos. Este tipo de cosas siempre sucede en el primer día”, expresó Gautier.

“Es importante que haya al menos dos funcionarios. Si va uno solo pueden sacar ventaja o provecho”, expresó.

Sánchez, por su parte, resaltó que, aun con la falta de funcionarios de colegio, tiene que ir a buscar esos votos, aunque sea solos, porque “se pondría el riesgo el derecho al elector que ya había sido notificado de que se iba a recoger el voto”. Cerca del 60% de las peticiones de voto a domicilios fueron de electores simpatizantes del PNP.

Por otro lado, Sánchez indicó que hasta hoy se habían recibido alrededor de 28,000 papeletas de electores que ejercieron su derecho por correo. Esto es cerca de la mitad del total electores que eligieron este método para emitir su sufragio. Esto permitiría que se pueda llevar a cabo el escrutinio de estas papeletas previo al 3 de noviembre, día de las elecciones generales.

Del mismo modo, se informó que la CEE acogió una propuesta del PIP para que los electores que recibieron sus papeletas por correo puedan entregaras directamente a las Juntas de Inscripción Permanente en lugar de enviarlas a través del Servicio Postal. De ese modo se agilizaría la recopilación de estos documentos electorales, se informó.