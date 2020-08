El ex comisionado residente Pedro Pierluisi se proclamó esta noche como el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) al superar por amplia ventaja a la gobernadora Wanda Vázquez en la contienda primarista, con el 69% de los colegios reportados.

“Me siento muy feliz y honrado, bien agradecido de este voto de confianza que he recibido y acepto su voluntad con mucha humildad”, dijo en conferencia de prensa desde su comité al filo de las 8:00 p.m.

“A todos los que por cualquier razón no me dieron su apoyo, sepan que todos y todas tienen mi respeto total y lo único que les pido es que se unan por nuestras causas, es decir ese progreso, esa seguridad, igualdad, esa estadidad. Esas causas van por encima de las aspiraciones o los intereses de cualquiera de nosotros, así que yo cuento con el apoyo de todos los penepés y todos los estadistas”, sostuvo.

Sobre su contrincante en la papeleta, Pierluisi dijo reconocer su “valentía” para tomar las riendas del país y querer permanecer en el Ejecutivo. “La gobernadora va a poder contar conmigo, todos tenemos que estar unidos para echar a Puerto Rico hacia adelante”, afirmó.

A los progresistas les dijo: “el resultado de esta votación me llena de orgullo colectivo, me llena de energía, me da fuerza para hacer lo que tenemos que hacer… darle una pela al Partido Popular”.

La tendencia fue clara desde el inicio: Pierluisi aventajó a Vázquez desde que se comenzaron a reportar los resultados. A las 7:00 p.m., con poco más del 66% de los colegios reportados, Pierluisi sumaba 102,611 votos para el 58.21%, mientras Vázquez tenía 73,670 votos o el 41.79%. De otro modo, Pierluisi tenía, en ese momento, 28,941 votos más que la mandataria.

Pierluisi ahora se enfrentará al ganador de la primaria por la gobernación del Partido Popular Democrático, el alcalde de Isabela Carlos “Charlie” Delgado Altieri, que gozó del favor de la gran mayoría de los electores. Los comicios generales están pautados para el 3 de noviembre.

Hoy, más temprano, Pierluisi, ex comisionado residente en Washington y exsecretario de Justicia, se expresó confiado de su turno en las primarias. Mientras, Vázquez expresó que su gobernación no se verá afectada si pierde la elección. En conferencia de prensa, la mandataria aceptó la ventaja de su contrincante y lo instó a ganar el respaldo de los novoprogresistas que no votaron por él.

La jornada de hoy es la continuación de las primarias del pasado domingo, en las que imperó el caos por la falta de papeletas y otros materiales. Hace una semana, hubo centros de votación que, incluso, no pudieron abrir.

La controversia llegó hasta el Tribunal Supremo, que resolvió que las primarias continuaban hoy en los colegios que no abrieron el pasado domingo y en aquellos que no operaron por ocho horas.

Quédate conectado a endi.com para la actualización de esta historia.