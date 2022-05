El gobernador Pedro Pierluisi adelantó este lunes que pedirán a la Oficina del Contralor Electoral (OCE) que desestime la pesquisa que reactivó de una querella presentada, en agosto de 2020, para que se investigara a su comité de campaña y la supuesta coordinación con el súper PAC Salvemos a Puerto Rico.

“Mi comité va a estar solicitando la desestimación de esa querella por el mismo fundamento que ya yo les he mencionado en un sinnúmero de ocasiones. La ley nuestra (Ley 222-2011), así como la federal, requiere que un candidato no coordine su campaña, la de cualquier PAC, el que sea. El mío, como yo he dicho y he repetido en muchas ocasiones, no coordinó mi campaña con ese PAC o cualquier otro PAC”, dijo el gobernador a preguntas de los periodistas durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

La OCE determinó reabrir la pesquisa de una querella presentada por el director de campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced en 2020, Jorge Dávila Torres, en la que alegaba que el comité de Pierluisi tuvo una supuesta coordinación con Salvemos a Puerto Rico y los PACs Foundation for Progress, Inc. y Fundación Pro Igualdad, Inc., entidades que, supuestamente, donaron $250,000.

Esa querella fue archivada por la OCE el 18 de septiembre de 2020 porque, según la determinación, “no encontró alegaciones que constituyan base para sostener una querella contra el comité de Pedro Pierluisi” y porque la agencia no tiene jurisdicción para atender una querella que versa mayormente sobre un comité registrado ante la Comisión Federal de Elecciones (FEC, en inglés).

Ahora, la OCE retomará la querella ante “las acusaciones criminales a nivel federal contra Salvemos a Puerto Rico y su presidente, Joseph Fuentes Fernández, y en vista de información nueva que ha surgido referente a este caso, recientemente se determinó continuar con la investigación relacionada a este asunto”, según el contralor electoral, Walter Vélez.

Fuentes Fernández se declaró culpable en la esfera federal por ocultarle información a la FEC.

El gobernador dijo este lunes que pedirá nuevamente la desestimación a la OCE “porque es que no hubo campaña”.

Cuestionado sobre por qué no permitir que se investigue la querella, Pierluisi respondió: “Es que no hay causa ni para investigar cuando nosotros fundamentemos, otra vez, por qué es que no hubo coordinación”.

Rechazó que la OCE haya solicitado información adicional tras la reapertura de la querella presentada por Dávila Torres. Dijo que esa oficina le notificó la decisión a su comité de campaña y concedió un plazo de 15 días para que se expresen.