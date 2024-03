Pedro Pierluisi defiende el voto adelantado y critica a quienes lo ponen en duda: “Mucha desinformación es lo que estoy viendo”

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

En momentos en que el equipo de campaña de la precandidata a la gobernación Jenniffer González ha cuestionado los controles en la solicitud del voto ausente y adelantado para las venideras primarias y elecciones generales , su contendiente político Pedro Pierluisi defendió este martes ambos mecanismos, y pidió que no se lancen críticas o denuncias a base de “desinformación”.

“Primero que nada, el voto adelantado por vía del correo, ese voto está disponible para cualquier persona de 60 años o más, no importa su condición de salud, y es una decisión voluntaria del votante si prefiere votar desde su hogar enviando la papeleta por correo . Tiene el derecho a así hacerlo”, recalcó, por su parte, el gobernador y presidente del PNP.

“Segundo, está también la modalidad del voto de los encamados. Es, en ese voto, que surge el concepto del cuidador, y lo que establece el Código Electoral es que solamente puede haber un cuidador por domicilio. El voto encamado es diferente... Están mezclando conceptos. El voto por correo de los que tienen 60 años no tiene nada que ver con cuidadores. El concepto de los cuidadores les aplica a los encamados” , continuó Pierluisi.

“La solicitud de la persona de más de 60 años que cualifica para el voto adelantado debe ir acompañada de la de su cuidador. De esa forma, hay una relación y mantenemos el expediente, no llega una solicitud aparte. Si no se hace así, el cuidador no debe votar por adelantado”, enfatizó Pierluisi.