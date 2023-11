El gobernador Pedro Pierluisi descartó este jueves, por el momento, convocar a una elección especial para buscarle sustituto a la destituida delegada congresional, Elizabeth Torres.

El primer ejecutivo recordó que, pese a que en días recientes el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del juez Anthony Cuevas Ramos, quien destituyó a Torres de su cargo por petición del Departamento de Justicia, ella aún puede recurrir al Tribunal Supremo, por lo que la determinación no es final y firme todavía.

“Si no recurre al Supremo y se torna final y firme la decisión del Tribunal Apelativo, entonces uno pudiera considerar el llevar a cabo una elección especial, pero eso no ha ocurrido. Hay que esperar a ver, porque estos casos, si se mantiene el caso activo en el tribunal, pudiéramos estar hablando de varios meses más de dilación, o sea, que esa decisión todavía no se puede tomar”, afirmó.

Actualmente, en la delegación congresional de Puerto Rico hay dos vacantes. Una es por la destitución de Torres y, la otra, por la renuncia, a causa sus problemas de salud, de la exalcaldesa de Ponce María “Mayita” Meléndez.

El gobernador ha dicho que, hasta que la destitución de Torres sea final y firme, no convocará a una elección especial para llenar las vacantes. La delegación congresional estará en funciones hasta el 31 de diciembre de 2024, tal como lo establece la Ley 167 de 2020. El objetivo principal del grupo es abogar por la estadidad para la isla.

Entretanto, Pierluisi recalcó que, en el Partido Nuevo Progresista (PNP), todos están en la misma página respaldando la estadidad. De paso, no descartó un encuentro con su ahora contendiente por la candidatura a la gobernación y comisionada residente, Jenniffer González, para hablar de una estrategia para seguir impulsando la anexión para la isla.

“Con toda probabilidad, en el próximo viaje a Washington D.C., coincidiremos, porque estamos hablando, otra vez, de propulsar un proyecto de estatus en el Senado, y este tema pudiera ser objeto de discusión entre nosotros”, afirmó Pierluisi.