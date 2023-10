Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

A pesar de que la dirección de Proyecto Dignidad no reconoce a Elizabeth Torres como miembro bona fide, dejó las puertas abiertas para que la destituida cabildera por la estadidad radique una candidatura para un puesto electivo bajo la colectividad.

Torres confirmó recientemente que evalúa postularse como comisionada residente por Proyecto Dignidad, aunque aún no se ha desafiliado del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Cualquier persona que se siente identificado con nuestros postulados tiene libertad de afiliarse y hacerse miembro bona fide de Proyecto Dignidad. Al afiliarse y hacerse miembro bona fide, automáticamente, tiene el derecho de radicar alguna candidatura”, dijo el sábado Nilda Pérez, secretaria general de Proyecto Dignidad, en entrevista con El Nuevo Día.

“Si ella quiere radicar, las puertas están abiertas”, agregó.

Torres tiene hasta el próximo martes, 31 de octubre, al mediodía, para entregar los documentos requeridos en la oficina del comisionado electoral de Proyecto Dignidad en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), señaló Pérez.

La otrora cabildera por la estadidad no descartó radicar una candidatura independiente, si no llega a unos “acuerdos” con Proyecto Dignidad sobre unas “inquietudes” que no precisó.

Pérez aseguró que Torres no ha solicitado una reunión con el cuerpo directivo de la colectividad. Contó, sin embargo, que, hace un año, Torres se comunicó con el partido para conocer sus estrategias para “aunar esfuerzos en términos del movimiento conservador”.

“La invitamos a hacerse miembro bona fide desde ese entonces”, dijo Pérez.

La secretaria general informó que, al momento, una persona –cuya identidad no reveló porque aún no ha sido evaluada– radicó para postularse para comisionado residente en Washington.

Proyecto Dignidad celebrará en febrero una primaria para escoger a su candidato para la gobernación en las elecciones generales de 2024. La abogada Ada Norah Henríquez y el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, presentaron sus candidaturas para La Fortaleza.

En junio, el Tribunal de San Juan ordenó la destitución de Torres como cabildera electa por la estadidad, luego que el Departamento de Justicia sometió un recurso pidiendo que se le despojara del puesto por incumplir con sus responsabilidades.