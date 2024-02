Pedro Pierluisi espera ganar las primarias y prevalecer en noviembre con porcentaje “significativamente mayor” al de 2020

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

“Esa no es mi expectativa, al revés. Yo espero prevalecer con un porcentaje significativamente mayor al que obtuve en las pasadas elecciones. Las pasadas elecciones no son barómetro. Estábamos en medio de pandemia (COVID-19). Yo, básicamente, estaba haciendo campaña desde el teléfono. Era una cosa increíble” , dijo, a preguntas de El Nuevo Día.

“Por otro lado, hubo mucha abstención. Habíamos tenido el impacto del verano del 2019 sobre el ánimo de los votantes, así que todos esos factores ya no están y yo lo que vislumbro es un proceso eleccionario más normal… no como el que tuvimos en el 2020, que yo diría que fue claramente irregular. Y, pues, no anticipo que se va a repetir”, abundó el gobernador, quien disputa con la comisionada residente, Jenniffer González, la candidatura a la gobernación del PNP.