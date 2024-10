Pedro Pierluisi: “Espero que aumente el número de puertorriqueños que le den el voto a Kamala Harris”

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Karoline Leavitt , portavoz de la campaña de Trump, sostuvo, en entrevista con la cadena Fox, que el incidente ha sido exagerado. No obstante, el martes, el expresidente eludió condenar el insulto y, en su lugar, describió su evento como “una fiesta de amor” .

Asimismo, negó la posibilidad de que lo dicho por Hinchcliffe tenga un impacto adverso sobre el ideal de la estadidad para la isla entre los miembros del Congreso . “Hemos visto que, en las filas demócratas, lo que predomina es darnos la oportunidad de escoger entre opciones que no sean territoriales ni coloniales. Lo que hay en el Congreso, en los demócratas, es mucho respeto hacia los puertorriqueños”, dijo.

Entre los congresistas republicanos, reconoció, “el apoyo no es igual” .

“Los que aspiramos a que Puerto Rico sea un estado no lo hacemos porque pensemos que Estados Unidos es perfecto. Estados Unidos es una nación de más de 350 millones de habitantes, en los que tenemos personas racistas, prejuiciadas o que no comparten nuestros valores, pero esas personas no son mayoría”, subrayó Pierluisi.