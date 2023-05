El gobernador Pedro Pierluisi exigió este marte al liderato del Partido Popular Democrático (PPD) que se ponga de acuerdo respecto a los cambios que quiere introducir al Código Electoral y los sometan a la consideración del Partido Nuevo Progresista (PNP) para “poderlo considerar”.

“El próximo paso es que el PPD someta una propuesta porque es que no se sabe ni lo que quiere ese partido. Ya pensábamos que el partido tenía una propuesta que era la que se había acordado, se había conversado a nivel de la Asamblea Legislativa. Ellos no se ponen ni de acuerdo. Han creado un comité… que acaben de ponerse de acuerdo para uno poderla considerar... Tienen un nuevo presidente, pero hasta ahora no ha salido nada ahí”, sentenció Pierluisi.

Ayer, el presidente de la Pava, Jesús Manuel Ortiz, sostuvo una reunión con un comité de trabajo que creó para discutir qué haría con las enmiendas propuestas al Código Electoral y plasmadas en proyectos en el Senado y la Cámara de Representantes. El grupo determinó estudiar a fondo el tema, pero adelantó que el problema medular a atender está vinculado con el voto adelantado por correo y su fiscalización efectiva.

“Lo que pasa es que el tiempo pasa, apremia. Queremos ya mejorar el código en las áreas donde tenemos consenso. Pero ahora mismo yo no puedo hablar de consenso cuando no hay claridad de parte del Partido Popular”, dijo el primer ejecutivo.

Destacó que el voto adelantado por correo “llegó para quedarse”.

“Ahora están diciendo que les preocupa si la Comisión (Estatal de Elecciones) tiene la capacidad de manejar el voto por correo, pues nada le suplicamos los recursos para que tenga la capacidad”, afirmó.

En cuanto a la intervención del PNP en el pleito legal presentado por el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño abogando por las alianzas políticas, Pierluisi dijo que intervinieron como colectividad porque “obviamente tenemos una posición jurídica al respecto y se presenta en el tribunal”.